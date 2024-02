Qui vend le plus d’hybrides en Europe ?

Alors qu’on se demande comment les ventes de véhicules électriques neufs vont évoluer lors des prochains mois, celles des véhicules hybrides simples se portent bien en Europe. En France, l’hybride simple reste d’ailleurs à un niveau élevé et constitue le troisième type de motorisation le plus vendu après l’essence et l’électrique. Cette technologie continue de progresser alors que l’hybride rechargeable a plutôt tendance à reculer.

Comme le rappellent les journalistes d’Automotive News, c’est Toyota qui domine largement ces ventes de véhicules hybrides « simples » en Europe avec quelque 614 159 véhicules écoulés en 2023 (en augmentation de 9,4% par rapport à 2022). Mais derrière, il y a quelques surprises : Nissan se retrouve désormais en seconde position avec 110 904 autos écoulées (soit une augmentation de 502% par rapport à 2022 !), grâce au succès de son Juke hybride (reprenant la motorisation de la Renault Clio E-Tech) et des Qashqai et X-Trail e-Power.

Les leaders sont tous japonais ou coréens

En troisième position, on retrouve Hyundai dont les modèles hybrides simples se vendent plutôt bien sur le Vieux Continent : grâce aux Kona et autres Tucson hybrides, le constructeur coréen a livré 93 854 autos de ce genre en Europe l’année dernière (+10%). S’appuyant sur la même technologie, Kia finit quatrième avec 65 552 autos (-10%) et Honda complète le top 5 (56 175 unités, -10%) grâce notamment à sa Jazz hybride. L’arrivée du nouveau HR-V hybride devrait d’ailleurs permettre au constructeur japonais de progresser.

En 2024, d’ailleurs, Renault et Dacia pourraient bien rivaliser avec quelques-unes des marques de ce top 5 grâce à l’arrivée de nouveaux modèles hybrides (Austral, Rafale, Jogger, Duster).