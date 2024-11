Qui veut d'une fausse F40 sur base d'Audi TT ?

L'étrange nom Ferraudi T32 évoque plusieurs choses : dans un premier temps, la firme Ferrari, la marque aux anneaux Audi puis T pour le coupé du constructeur allemand et enfin 32 en rapport avec la mécanique du véhicule. Un ensemble bizarre qui fusionne donc des airs de Ferrari F40 avec une base de coupé TT de seconde génération équipé d'un bloc V6 3,2l.

La réplique exotique visible sur le site des petites annonces Leboncoin montre la création sous tous les angles. Elle adopte une teinte noir brillant, des jantes à déport cinq branches Braid de 17 pouces, une double sortie d'échappement centrale, des autocollants T32 sur l'aileron et un bandeau Ferraudi sur le pare-brise. Les plus observateurs noteront que l'habitacle demeure étonnamment d'origine avec une sellerie cuir gris clair et un volant trois branches à méplat.

Une vente difficile

L'annonce ne donne aucune indication concernant les évolutions de la mécanique. La description précise simplement que la ligne inox offre une sonorité magnifique à cette auto surprenante voire insolite. Le tarif n'est pas non plus indiqué. Le propriétaire actuel est néanmoins intéressé par un échange contre un Porsche Cayenne, un Range Rover, une GTI, une auto V12 et d'autres modèles. Une liste qui trahit en réalité une volonté de se placer sur plusieurs mots-clés pour remonter dans les résultats des recherches.

Une auto à préserver d'origine

Pour mémoire, l'Audi Tt équipée du V6 3,2l reçoit dans sa configuration d'origine un intérêt marqué dans le monde des amateurs d'allemandes. Ce moteur délivre au sol 250 chevaux pour 320 Nm de couple via quatre roues motrices. Sa vitesse de pointe culmine quant à elle à 250 km/h.