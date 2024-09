Qui veut débrider sa Citroën Ami s'expose à de gros ennuis

Les journalistes automobiles aiment à raconter les folles vitesses qu’il leur est parfois arrivé d’atteindre sur circuit ou sur route « fermée à la circulation », selon la terminologie habituelle et qui ne trompe personne. Pour ma part, s’il m’est parfois arrivé d’atteindre des allures peu avouables, j’ai eu l’un de mes plus grands frissons à… 75 km/h, au volant d’un prototype débridé de Citroën Ami ! C’était en mars 2022 sur le circuit Jean-Pierre Beltoise, à Trappes (78) à l’occasion d’une journée-test organisée par Valeo, qui a mis au point le groupe moto-propulseur de l’engin, vendu avec une limitation à 45 km/h. Non que la vitesse était folle, mais j’ai senti que j’atteignais alors les limites de cette sympathique création, dont Citroën s’enorgueillit d’avoir écoulé quelques 50 000 exemplaires en 4 ans, dans 14 pays. Au moindre obstacle, à la moindre urgence, un coup de volant un peu brusque ou un coup de frein trop appuyé risquait de faire décrocher cet engin taillé pour la balade tranquille.

La dernière fois que j’avais eu le sentiment d’évoluer à tel point sur le fil, c’était au volant d’un Suzuki Wagon R de première génération lancé en descente à plus de 160 km/h (sur route fermée à la circulation, bien sûr). Bref, il y a des modèles voués à évoluer dans une zone de confort dont il ne faut surtout pas sortir, sauf à chercher les ennuis.

Seulement voilà, on trouve sur Internet des spécialistes de la performance qui proposent un débridage de la Citroën Ami, par le biais d’une intervention électronique. La promesse : pour 450 €, la puissance atteint 10 ch (+2ch, normal pour une Citroën…), un couple en hausse et une vitesse maxi de… 65 km/h, voire 75 km/h. Un procédé qui rappellera à certains leurs jeunes années en mobylette trafiquée mais qui s’apparente à tout sauf à une bonne idée. Parce que la Citroën Ami n’est pas taillée pour cela (voir plus haut), parce que des performances plus élevées nuisent à une autonomie déjà restreinte (75 km dans des conditions optimales pour un modèle d’origine), et parce que cela vous expose à un refus d’indemnité de l’assureur en cas d’accident. Tiens, j'aurais dû y penser à l'époque où j'avais monté un pot Ninja sur mon Ciao.