Qui veut sentir bon la Bentley ?

La firme anglaise ajoute dans son catalogue quelque chose de très particulier. Il ne s'agit pas d'un véhicule luxueux mais bien d'un parfum destiné à offrir l'expérience Bentley de manière olfactive. Une manœuvre insolite réalisée en partenariat avec Paco Rabanne.

Les images publiées en ligne montrent le flacon vert foncé à bouchon chromé très travaillé pour coller à l'image luxueuse du constructeur. L'eau de parfum Bentley baptisée Become promet des senteurs à la fois florales et épicées. Un produit censé permettre au client de "saisir chaque moment de la vie et faire un pas en avant pour embrasser sa véritable essence". Tout un programme.

Des senteurs qui -sur la plaquette- évoluent

De manière plus terre à terre, le mélange associe des senteurs d'agrumes à base de bergamote et d'orange. La touche épicée est quant à elle confiée à de l'huile de poivre de Madagascar. Dans la durée, le parfum Bentley Become doit diffuser des senteurs de vétiver, de baies de genièvre, de myrrhe et de patchouli. Une évolution qui fait de son porteur une personne perçue comme "avant-gardiste". Un discours marketing qui met au parfum.

Pour consoler les clients Bentley attristés par la fin du W12 ?

Difficile de dire si les clients Bentley se laisseront tenter par cette eau de parfum Become après avoir perdu le W12 sous le capot de la Flying Spur. La grande berline de luxe ne dispose plus pour rappel depuis cette année de son moteur iconique. Sa mécanique cède effectivement sa place à un V8 hybride rechargeable délivrant tout de même 782 chevaux contre 635 par le passé.