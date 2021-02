Quiz design : Lexus ou pas Lexus ?

Pendant ses deux premières décennies, Lexus a surtout cherché l'inspiration esthétique du côté des productions allemandes. Jusqu'à ce que la filiale haut de gamme de Toyota trouve sa voie esthétique, un design original et osé à base d'angles et plis de carrosserie exagérés. Et c'est désormais le japonais qui est copié. La preuve : saurez-vous démasquer les copieurs parmi ces 10 exemples ?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Réponses

1- Lexus ! (Le NX)

2- Pas Lexus. (La nouvelle DS 4)

3- Pas Lexus (Le nouveau Hyundai Tucson)

4- Lexus ! (Le RX)

5- Pas Lexus. (La nouvelle DS 4).

6- Pas Lexus. (Le Peugeot 2008).

7- Pas Lexus (Mais ça va, c'est un cousin, le Rav4).

8- Lexus ! (Le UX).

9- Pas Lexus (La nouvelle DS4, encore ?!).

10- Pas Lexus (La nouvelle Lexus 4, euh DS 4).