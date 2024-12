Recharge électrique à la montagne: combien de bornes dans chaque station?

Comment nous avons procédé A quoi vous attendre en matière de recharge électrique une fois arrivé dans votre station de montagne ? Voici des éléments de réponse établis à partir des données croisées de Chargemap, application qui permet entre autres de localiser les bornes de recharge en quelques clics, et de Skidata.io, observatoire des stations de ski françaises.

Nous nous sommes mis dans la peau d’automobilistes en partance pour la montagne et les sports d’hiver à bord de voitures électriques. Plus précisément, nous avons voulu savoir quelle disponibilité de recharge sur bornes publiques nous attendent une fois arrivés au pied des pistes, selon les massifs et selon les stations de ski.

Le panorama que nous avons construit s’appuie sur les données recueillies à la fois sur Skidata.io et Chargemap. Nous avons d’abord répertorié les stations les plus populaires de chaque chaîne de montagnes sur la base d’un classement multi-critères réalisé en 2024 par la plateforme Skidata.io.

Combien de bornes « là-haut » ? Une fois ces destinations listées, nous avons retenu les bornes installées tantôt (et plus ou moins densément) au sein de stations de charge dédiées, tantôt installées en petites unités à des emplacements avant tout passants et stratégiques (devant un hôtel de Ville ou un office de tourisme par exemple). Nous avons parallèlement pris en compte le nombre de bornes que certains établissements privés, tels que des hôtels-restaurants, mettent parfois à disposition de tous les utilisateurs de véhicules électriques, au-delà de leur simple clientèle.

Disparité du maillage et des kW. La plupart de ces bornes intègrent entre un et plusieurs points de recharge. Généralement, chacune d’elles est équipée de plusieurs ports et configurée pour distiller différents niveaux de puissance. Dans la pratique, cela va de 3 à 22 kW en moyenne, mais parfois aussi jusqu’à 50, 100 voire 200 kW selon la borne et la dotation de la station.

Cette enquête, au-delà de vous renseigner concrètement sur les possibilités de charge en tant que conducteur de VE, met en lumière de vraies disparités en termes d’équipements, selon les montagnes et les stations de ski concernées. Enquête réalisée par Louis-Cyril Tharaux

Alpes du nord

Les Alpes du nord étaient de loin les mieux loties en matière d’infrastructures de recharge l’an dernier, et elles confirment leur avantage cette année. Les 15 stations de notre panorama totalisent quelques 442 points de charge, soit largement de quoi tranquilliser les électromobilistes de passage dans la région. Ce sont Chamonix et Bourg Saint Maurice (Les Arcs) qui récoltent la palme avec 60 prises disponibles, devançant de peu Tignes et Val d’Isère. En queue de classement, on trouve Avoriaz, Meribel et Courchevel mais rappelons que nous ne prenons en compte que les points de charge accessibles à tous et non ceux réservés à la clientèle de tel ou tel établissement.

ALPES DU NORD Nombre de bornes Puissances délivrées CHAMONIX 60 3 kW / 7 kW / 11 kW/ 13 kW / 15 kW / 17 kW / 22 kW / 44 kW / 50 kW LES ARCS (Bourg Saint-Maurice) 60 2 kW / 3 kW / 11 kW / 22 kW / 50 kW / 100 kW / 360 kW TIGNES 52 3 kW / 7,4 kW / 22 kW / 44 kW / 50 kW / 180 kW VAL D'ISERE 51 2 kW / 3 kW / 7 kW / 11 kW / 22 kW / 24 kW MORZINE 40 3 kW / 3,7 kW / 7 kW / 22 kW / 100 kW MEGÈVE 35 3,7 kW / 6 kW / 11 kW / 22 kW / 24 kW / 50 kW / 250 kW / 380 kW LA PLAGNE TARENTAISE / AIME LA PLAGNE 35 2 kW / 3 kW / 11 kW / 22 kW / 100 kW / 125 kW / 200 kW / 390 kW LES MENUIRES 32 3 kW / 13 kW / 22 kW ALPE D'HUEZ 23 3,7 kW / 7,4 kW / 22 kW / 24 kW LA CLUSAZ 14 3 kW / 3,7 kW / 17 kW / 22 kW / 24 kW LES DEUX ALPES 13 3 kW / 3,7 kW / 22 kW VALLOIRE 8 3 kW / 11 kW / 18 kW AVORIAZ 8 3 kW / 7 kW / 22 kW COURCHEVEL 7 3 kW / 3,7 kW / 22 kW MERIBEL 4 3 kW / 11 kW

Alpes du sud

La situation s’améliore doucement dans les Alpes du sud, avec certaines stations qui se montrent particulièrement accueillantes pour les véhicules électriques. On citera ainsi Serre-Chevalier, Auron, Les Orres et Isola 2000. Pour autant, nombre de stations - même connues - rechignent encore à investir dans des bornes : c’est le cas de Risoul, Vars ou bien encore Superdevoluy. Encore un petit effort SVP ! En tout état de cause, les électromobilistes avisés auront tout intérêt à recharger avant de monter de façon à disposer d’une réserve d’électrons pour la semaine.

ALPES DU SUD Nombre de points de charge Puissances délivrées SERRE-CHEVALIER (La Salle-les-Alpes) 66 2 kW / 3,7 kW / 22 kW / 44 kW / 50 kW AURON - ST ETIENNE DE TINEE 27 3,7 kW / 22 kW / 43 kW / 50 kW ISOLA 2000 23 3,7 kW / 22 kW / 43 kW / 50 kW LES ORRES 22 3 kW / 3,7 kW / 22 kW ORCIÈRES MERLETTE 12 3,7 kW / 22 kW / 24 kW PUY-SAINT-VINCENT 12 3,7 kW / 11 kW / 22 kW MONTGENÈVRE 9 3,7 kW / 22 kW /44 kW/ 50 kW / 100 kW VARS 8 3,7 kW / 22 kW RISOUL 8 3kW / 3,7 kW / 22 kW PRA LOUP 8 3 kW / 3,7 kW / 22 kW / 24 kW SUPERDEVOLUY 7 3,7 kW / 22 kW / 30 kW LE SAUZE SUPER SAUZE 4 3 kW / 22 kW VAL D'ALLOS 4 3,7 kW / 22 kW LA COLMIANE 4 3,7 kW / 22 kW BEUIL LES LAUNES 4 3 kW / 3,7 kW / 22 kW

Massif central

MASSIF CENTRAL Nombre de points de charge Puissances délivrées LE MONT-DORE 14 3 kW / 11 kW / 22 kW / 25 kW SUPER-BESSE 7 3,7 kW / 22 kW / 25 kW LE LIORAN 0 - ALTI AIGOUAL 0 - CHASTREIX SANCY 0 -

Les stations du Massif Central sont situées à 5 heures de route de Paris ou 2h30 de Lyon, ce qui permet d’envisager des escapades de courte durée. On y trouve 227 km de pistes, alimentées par 135 remontées mécaniques, et parfois recouvertes de neige artificielle comme par exemple à Super-Besse, située une soixantaine de kilomètres de Clermont-Ferrand. Cela ne vaut pas la vraie poudre, mais au moins cela permet-il d’avoir l’assurance de glisser. Le Mont-Dore est la station la mieux équipée en matière de recharge, avec 14 prises accessibles au public, soit le double de ce que propose Super Besse, sur le versant sud du Sancy. Les trois autres stations étudiées ne disposant d’aucun point de charge, on vous invitera donc à récupérer des électrons dans les villes et villages alentours, par exemple le temps d’un bon repas.

Vosges et Jura

VOSGES Nombre de points de charge

Puissances délivrées GERARDMER 34 3 kW / 7,4 kW / 22 kW / 25 kW / 50 kW / 63 kW / 100 kW / 160 kW / 200 kW LA BRESSE 34 22 kW / 44 kW / 50 kW LE SCHNEPFENRIED 0 - LE BALLON D'ALSACE (Lepuix, Sewen) 0 - LE MARKSTEIN 0 - JURA MONTS JURA (Lélex) 7 3 kW / 22 kW LES ROUSSES 5 3 kW / 22 kW / 25 kW MÉTABIEF MONT D'OR 1 3 kW / 22 kW / 150 kW LES FOURGS 0 - STATION DES PLANS D'HOTONNES 0 -

On ne songe pas spécialement aux Vosges quand on projette des vacances au ski, et on a peut-être tort si l’on songe à leurs 14 sommets de plus de 1 000 mètres, et 27 stations alpines cumulant plus de 150 pistes de ski alpin, 500 km de pistes de ski nordique et 300 km d’itinéraires raquettes. Seulement voilà, mieux vaudra s’y rendre en voiture thermique car à l’exception de Gerardmer et La Bresse (34 points de charge chacune) l’offre est assez pauvre en matière de bornes.

Côté Jura, les stations des Rousses et des Monts Jura offrent bien quelques points de charge ouverts au public, mais c’est bien court. Refrain connu, on gagnera à recharger « avant de monter » ou dans une grande ville mieux dotée à proximité.

Pyrénées

PYRÉNÉES Nombre de points de charge Puissances délivrées FONT-ROMEU-BOLQUERE-PYRENEES 2000 14 3,7 kW / 22 kW / 30 kW SAINT-LARY SOULAN 11 3,7 kW / 18 kW / 22 kW BARÈGES 6 3,7 kW / 18 kW GAVARNIE-GÈDRE 6 7,4 kW / 18 kW LES ANGLES 5 3 kW / 22 kW AX 3 DOMAINES (Ax-les-Thermes) 5 3,7 kW / 22 kW LES AGUDES 4 3 kW / 22 kW PIAU-ENGALY 4 3,7 kW / 22 kW PEYRESOURDE 3 3,7 kW / 18 kW LA MONGIE 2 18 kW

Les 10 stations des Pyrénées prises en compte dans cette étude totalisent 60 points de charge ouverts au public, ce qui est bien peu (même si toutes sont effectivement équipées d’au moins une borne). Font-Romeu fait un petit effort avec 14 prises disponibles, soit trois de plus que Saint-Lary. Mais là encore, même si l’on note la présence de bornes de puissance variée (jusqu’à 22 kW) des efforts restent à effectuer pour attirer les électromobilistes amateurs de ski. La prudence dictera donc de recharger un maximum avant d’attaquer l’ascension, de façon à disposer d’une bonne réserve pour la semaine. Gardez aussi en mémoire que nombreux sont les villages des alentours à disposer d’au moins une borne, ce qui peut aussi dépanner en cas d’urgence. Avec 150 000 points de charge ouverts au grand public sur le territoire, on peut désormais voyager en voiture électrique sans angoisse, même jusqu’au plus hauts sommets. Il faut juste parfois un peu s’organiser.