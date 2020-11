Reconfinement : seulement 20% de pollution en moins en Ile-de-France

En réponse à

Il faut appliquer le théorème de Pompidou "arrêter d'emmerder les français " ... avec la pollution ... surtout que la France est l'un des pays les MOINS pollués d'europe (source Agence Européenne de l'Air) comparée à l'Allemagne, les Pays Bas, la Belgique , l'Italie du Nord, les pays de l'Est, ...

La pollution auto baisse de 4% par an (sauf pour l'ozone)

Elle a été divisée par 100 depuis 1990 (id)

Méditez qu'un diesel Euro6dtemp émet SEPT fois moins de NOx qu'un diesel Euro6b de 2015 et QUINZE fois moins qu'un Euro5 de 2010 ... et se situe donc en deça des limites d'homologation des véhicules essence.

Méditez que les véhicules essence Euro6dtemp émettent DIX fois moins de particules en nombre que les véhicules essence Euro6b de 2015 et se situent maintenant à HUIT fois plus que les diesel versus CINQUANTE fois plus en Euro6b

Méditez que les véhicules essence Euro6dtemp émettent CINQ fois moins de particules en masse que les véhicules essence Euro6b de 2015 et se situent maintenant à DEUX fois plus que les diesel versus CINQ fois plus en Euro6b

Idem pour le CO

Bref plutôt que d'enquiquinner les français le matin, le midi et le soir avec la pollution et les forcer à se tourner vers des véhicules électriques qui ne leur conviennent pas, si on veut vraiment rapidement faire évoluer la pollution, il faut a les encourager à acquérir des véhicules thermiques récents et arrêter de les emmerder en les culpabilisant