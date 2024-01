Record de visites pour le Musée Schlumpf

Merci Louis de Funès ! C’est en grande partie grâce à cette exposition mettant en valeur les voitures des films du grand comédien, que Caradisiac avait eu le plaisir de vous présenter en vidéo, que le musée national de l’automobile de Mulhouse a battu ses records de fréquentation en 2023.

Ce somptueux écrin de l’automobile a en effet accueilli 243 173 visiteurs l’an dernier, chiffre qui traduit une hausse de 29% par rapport à 2022 et constitue son record d’affluence

Parmi ceux-ci, plus de 129 000 sont venus découvrir l’expo de Funès évoquée plus haut, tandis que des animations musicales (DJ set) et des séances de cinéma en plein air ont pimenté le programme du musée, installé dans une ancienne filature achetée en 1957 par les frères Schlumpf.

C’est bien sûr et avant tout la somptueuse collection qui attire les visiteurs. Celle-ci se constitue de 450 voitures de toutes origines et de toutes époques, avec toutefois un accent mis sur les productions signées Bugatti, Alsace oblige. L’un des « clous » du musée est d’ailleurs une Bugatti Royale 1930, mue par un moteur de 12 litres et accusant un poids de 3 tonnes, dont seuls 6 exemplaires seront fabriqués.

Au printemps 2024, le musée proposera une exposition consacrée aux voitures de S.A.S. le Prince de Monaco qui s’annonce assez somptueuse.