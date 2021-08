Audi annonce le temps de la nouvelle RS3 autour du Nürburgring, et il est évidemment en progression, par rapport aux dernières performances du groupe VW en matière de compacte sur la grande boucle. Les 7 minutes et 54 secondes de la Volkswagen Golf GTI Clubsport S (non vendue en France, rappelons-le) ne sont qu'un lointain souvenir puisque la nouvelle RS3 a bouclé le tour en 7:40.768.

Selon Audi, cela fait de la RS3 la meilleure compacte au monde sur ce circuit. Vraiment ? En consultant les temps, on se rend compte que la Renault Mégane RS Trophy R a fait mieux un temps de 7:40.100. Certes, la Mégane était une production limitée, mais elle est bel et bien classée chez les compactes.

Audi ne précise pas, dans son communiqué, si c'est sur les 20,6 ou 20,8 km, mais la réponse est en fait donnée par l'organisation du circuit : la RS3 a bel et bien le record, avec 7:35.522 sur la version "courte", soit 4,6 secondes de mieux que le temps de la Mégane.

Record du Nürburgring pour la nouvelle Audi RS3

Nous pourrons en tout cas désormais difficilement reprocher la présence de semi-slicks sur la Française puisque la nouvelle RS3 intègre désormais officiellement, en option, ces montes au catalogue. Des Pirelli P Zero Trofeo R d'ailleurs utilisés sur cette tentative de record. Le pilote Frank Stippler a par ailleurs souligné le gain important d'agilité apporté par le fameux "Torque Splitter" de la RS3, qui ressemble finalement beaucoup à ce que l'on trouve à l'arrière de la nouvelle VW Golf R.