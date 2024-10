La clé de voute de la Renaulution voulue par Luca de Méo est la R5. Cette citadine 100% électrique reprend les codes stylistiques de la précédente génération, tout en y apportant une bonne touche de modernité. Cette R5 devait mélanger les deux mondes pour séduire à la fois les jeunes tout en faisant un clin d'œil aux plus anciens. Mais ce n'est pas tout, car c'est le début d'un nouveau plan produit qui va proposer prochainement la nouvelle R4, puis une nouvelle Twingo avant peut être le retour de l'Estafette ou même de la R17, qui est exposée ici dans une version Restomod.

Si la R5 fait l'unanimité en raison de sa bouille craquante, on est à même de s'interroger pour savoir si cette nouvelle tendance est une bonne chose ou non ? Pour le savoir, nous sommes allés à votre rencontre dans les allées du salon, mais nous avons aussi interrogé deux journalistes de Caradisiac en la personne de Michel Holtz et d'Alan Froli.

dailymotion Renault a-t-il raison de faire du neuf avec du vieux ?

Comme vous pourrez le voir dans cette vidéo, il en ressort que cette politique ne fait pas l'unanimité. Globalement, l'idée de Renault est saluée, mais attention, il ne faut pas en abuser. Et surtout, il ne fait que cette nouvelle tendance soit synonyme d'un manque de créativité de la part des designers de chez Renault qui pourrait tomber dans la facilité.