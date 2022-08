Renault AvanTime 2.0, du grand délire

Impossible de détester le Renault Avantime quand on aime l'automobile et les modèles hors du commun. Ce grand coupé au style unique au monde, dessiné pour offrir une expérience de conduite extraordinairement aérienne, fait partie des modèles les plus audacieux jamais commercialisés par le constructeur français. Hélas, son approche assez radicale n'a pas convaincu la clientèle accrochée ses sacro-saintes références allemandes. Après deux ans de carrière et seulement 8 557 exemplaires vendus entre 2001 et 2003, le Renault Avantime s'est retiré entraînant avec lui la disparition de Matra.

Plus de vingt ans après sa sortie, est-il en train de devenir une vraie voiture de collection ? On peut le croire au vu des prix qui commencent à monter sur le marché de l'occasion. Et cette étude de style signée Dimitri Ribeiro -alias Kit Core sur Behance- prouve que l'Avantime n'a rien perdu de son pouvoir de fascination. Ici, pourtant, il est méconnaissable. Son auteur s'est amusé à le transformer virtuellement en un coupé ultra-sportif dont la présentation ferait passer une Clio V6 pour une gentille petite citadine. Affublé d'un kit carrosserie massif, de jantes gigantesques et d'appendices aérodynamiques dignes de machines de course, il n'a plus grand chose à voir avec le confortable coupé – pour ne pas dire placide- vendu au début du siècle.

Juste pour le plaisir

Inutile de préciser que cette œuvre ne doit rien aux équipes de Renault Sport (qu'il faut désormais appeler « Alpine ») et qu'elle restera à jamais virtuelle. Les puristes seront peut-être outrés par cette totale perversion du concept originel de l'Avantime, mais rien que de l'imaginer avec un V6 de Nissan GT-R installé en position centrale arrière suffit à nous faire sourire.