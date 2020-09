Renault Captur Hybride rechargeable : le meilleur ? - Vidéo en direct du salon Caradisiac

C'est la même rengaine pour tous les constructeurs. Il faut réduire. Réduire les puissances ? Réduire le poids ? Réduire les prix ? Pas exactement. Il faut prioritairement réduire les émissions de CO2, pour se mettre en phase avec les objectifs fixés par la commission européenne, sous peine de sanctions.

Et le Captur hybride rechargeable est là pour ça. Mais pas que. Il se pourrait bien qu'il se révèle aussi être le meilleur Captur de la gamme.

Le Renault Captur hybride rechargeable en direct du salon Caradisiac

dailymotion

Déjà, c'est une proposition rare sur le segment. Seul Jeep avec son Renegade Hybride rechargeable propose un concurrent, là où Peugeot oppose un 2008 100 % électrique ou Toyota un Yaris Cross hybride simple, par exemple.

Une offre d'autant plus rare que la technologie utilisée est évoluée et astucieuse. Le moteur thermique 1.6 essence de 91 ch, d'origine Nissan, est accouplé à 2 moteurs électriques, un de 66 ch assiste le moteur thermique et peut rester actif jusqu'à 135 km/h, le second de 31 ch fait office de générateur pour la batterie de 9,8 kWh. Et ce Captur démarre obligatoirement en électrique puisqu'il ne possède pas d'embrayage mais une boîte à crabots, moins onéreuse qu'une boîte automatique convertie à l'électrique. Tout cela a fait l'objet du dépôt de pas moins de 150 brevets ! Au cumul, ce sont 160 ch qui sont disponibles sous le pied droit.

Et ils sont fringants, comme nous avons pu le constater lors de notre essai de cette version. Le confort est préservé, avec des suspensions pourtant affermies, mais qui ne font que compenser le poids supplémentaire induit par l'hybridation, et le train arrière est désormais multibras. Le Captur hybride rechargeable reste donc sacrément agréable à mener.

Au-delà des qualités communes à tous les Captur, c'est-à-dire une très bonne qualité de fabrication et de finition, un bel espace à bord, une filtration redoutable des bruits de moteur, de roulement et d'air, un équipement fourni et des qualités routières de premier ordre, cette version hybride ajoute une économie à l'usage redoutable.

En effet, avec une consommation moyenne inférieure à 4 litres aux 100 km, et même égale à 0 pendant les 50 premiers kilomètres qui peuvent être parcourus en 100 % électrique (selon la norme WLTP), le budget carburant est sérieusement réduit par rapport à son équivalent thermique, le TCe 155 ch, qui boit facilement 3 litres de plus en moyenne.

Une économie à relativiser toutefois, car le prix d'achat de ce Captur "E-Tech Plug in" est élevé : 5 700 € de plus que le thermique équivalent. Le bonus écologique maximum auquel il a droit permet de réduire l'écart à 3 700 €. Et le premier prix se situe à 33 700 € (hors bonus).

Autre bémol, un volume de coffre en recul, de 536 litres maximum à 379 litres, rançon d'une batterie et d'un câble de recharge situé sous le plancher de coffre.

J'aime Je n'aime pas

Remerciements

Le 1er salon de l'auto Caradisiac n'aurait pu avoir lieu sans le soutien actif de la Communauté d'agglomération du Cotentin et de l'Association des Amis du Hangar à Dirigeables d'Ecausseville. Grand merci à tous ceux qui ont facilité l'accueil de Caradisiac dans le hangar à ballons dirigeables d'Ecausseville, monument historique unique au monde !

Nos plus vifs remerciements au Groupe Prévost qui nous a soutenus dès les premiers jours dans cette aventure qu'a été l'organisation du 1er salon de l'auto Caradisiac. Son expérience a facilité la gestion des flux de livraison de plus de cent voitures dans le Hangar d'Ecausseville, niché en pleine campagne normande !