Renault Clio 5 : un nouveau moteur GPL

Au sein du groupe Renault, le GPL n'est pas réservé à Dacia. Le nouveau moteur TCe à bi-carburation essence/GPL vient d'intégrer la gamme de la Clio. La cinquième génération ajoute ainsi une corde à son arc et donne un vaste choix aux clients, avec essence, diesel, GPL et bientôt hybride.

Le bloc est partagé avec les Dacia. Il s'agit donc d'un TCe de 100 ch, avec boîte manuelle 5 rapports et un couple maximal de 160 Nm. La transformation est réalisée en usine. Premier avantage du système : la double carburation sans plomb et gaz permet d'avoir une belle autonomie. Le fonctionnement est simple, on passe d'une énergie à l'autre via un simple bouton. S'il n'y a plus de gaz, la transition est automatique.

Surtout, avec le GPL, on fait des pleins bien moins chers ! Le mois dernier, le litre coûtait en moyenne 0,85 € ! Il y a toutefois une surconsommation, mais l'opération reste rentable. D'autant que la bonne nouvelle est que cette variante GPL est affichée au même prix que le TCe 100 ch classique ! Cela vaut donc le coup, si vous avez une station pas trop loin. Pour savoir si une pompe GPL est proche de chez vous, direction la carte du site du Comité Français Butane Propane.

Cette Clio GPL est à 18 000 € en finition cœur de gamme Zen et 20 400 € en Intens.