Renault Clio RSI vs Seat Ibiza GTI : presque sportives et bon marché, dès 3 500 €

Les forces en présence

Renault Clio RSI (1993 - 1998) : berline 3 portes, 5 places, 4 cylindres, 1,8 l essence, 110 ch, 955 kg, 195 km/h, à partir de 4 000 €.

Seat Ibiza GTI (1994 -1996) : berline 3 portes, 5 places, 4 cylindres, 2,0 l essence, 115 ch, 1 005 kg, 198 km/h, à partir de 3 500 €.

Si les années 80 ont été dédiées au haut rendement et à la performances maximale, la décennie suivante voit le progrès s’attarder sur le confort, la sécurité passive et la qualité de fabrication. Tout ceci, les Renault Clio et Seat Ibiza II le démontrent fort bien, progressant largement sur tous ces points face à leurs devancières. Et ce, en n’oubliant pas la sportivité. La Clio se décline même en plusieurs versions épicées, la RSI de 110 ch se situant entre les 1.4 S et 16S. Pour sa part, la Seat débute gentiment avec la GTI au 2.0 115 ch issu de la VW Golf III GTI. Mais entre la réputée française et l’espagnole qui a alors tout à prouver, que choisir ?

Présentation : elles cachent leur jeu



Dérivant de la Supercinq, elle-même techniquement proche des R9/R11, la Clio remporte un vif succès dès son apparition en 1990. En effet, outre une ligne réussie, elle se signale par une belle finition et des prestations proches de celles de la catégorie supérieure. Elle fait vieillir toute la concurrence ! Par ailleurs, Renault a prévu un plan-produit très actif, comportant notamment une pléthore de variantes sportives, de la 1.4 S de 80 ch à la Williams de 150 ch, en passant par la 16S et la RSI.

Cette dernière, apparue début 1993, bénéficie d’une motorisation intéressante : le bloc F 1,8 l de la Baccara catalysée, notamment, mais poussé à 110 ch (pour 155 Nm). L’auto pesant moins d’une tonne, elle délivre de jolies performances : 195 km/h au maxi, et 100 km/h atteints en 8,9 s. Mieux, sa suspension affermie et sa boîte courte augmentent ses capacités dynamiques.

Côté équipement, la RSI bénéficie en série de la direction assistée, des vitres électriques, des boucliers peints voire des projecteurs additionnels. En revanche, pour l’ABS et les jantes alu, il faut recourir aux options. Dommage car le prix est un tantinet élevé : 96 000 F, soit 22 600 € actuels selon l’Insee. La RSI effectue une carrière discrète, dans l’ombre de la 16S, mais durable.

Ainsi, fin 1993, elle évolue, comme les autres Clio : léger restylage (feux arrière, rétroviseurs), et structure renforcée. Pour sa part, l'équipement s'enrichit, incluant désormais les jantes en alliage. En option, l’airbag est disponible. En 1996, un deuxième restylage modifie bizarrement les projecteurs, qui deviennent bulbeux, cependant que la RSI bénéficie du tableau à casquette longue et instrumentation plus complète de la 16S. En 1998, elle disparaît quand la Clio est remplacée par la Clio II.

Instrument efficace de la relance de Seat après sa rupture avec Fiat, l’Ibiza I est remplacée en 1993. Cette fois, plus de base de Ritmo mais bien une plateforme Volkswagen, issue de la Golf II. Equipant déjà la Toledo, elle arrive, raccourcie, sur l’Ibiza de deuxième génération, légèrement plus grande que sa devancière.

Dessinée, comme celle-ci, avec le concours de Giugiaro, elle progresse sur tous les plans, à commencer par la qualité générale. Par ailleurs, elle a droit, naturellement, à des moteurs VW, et même une appellation typique de la marque de Wolfsburg : GTI. Evidemment, celle-ci s’applique à la version sportive de la gamme, qui n’a toutefois rien de radical.

En effet, elle reçoit le 2,0 l de la Golf III GTI, un 8 soupapes développant 115 ch. Heureusement, l’espagnole dépasse à peine la tonne, ce qui lui autorise de jolies performances : elle atteint 198 km/h, et franchit les 100 km/h en 9,3 s. Côté équipement, elle se dote en série des vitres électriques, la direction assistée ou encore les boucliers peints.

Surprise, si elle peut en option bénéficier de l’ABS, celui-ci s’accompagne d’un antipatinage EDS, alors que la clim et les jantes alliage sont également disponibles. Le prix ? Il se révèle plutôt attractif, à 91 000 F, soit 21 400 € selon l’Insee. Curieusement, la GTI est retirée dès 1994 pour revenir en 1995, sous l’appellation GT, cette fois dotée de l’ABS et des jantes alliage en série. Elle re-disparaît en 1998, quand la gamme Ibiza est remaniée.

Fiabilité/entretien : des petites très solides

Le moteur F de la Clio se montre d’une fiabilité sans failles. Idem pour sa boîte de vitesses. Les fuites sont également fréquentes, sans être graves toutefois. On surveillera également les trains roulants, et les soufflets de cardan. Par ailleurs, le circuit électrique apparaît un peu plus léger, et la dan l’habitacle, les sièges ont tendance à s'avachir. Cela dit, le principal écueil sera la corrosion, attaquant principalement les ailes arrière.

Très belle fiabilité également pour l’Ibiza, dont la mécanique a été étrennée sur la Golf II GTI. Ce bloc semble même plus solide que le 16 soupapes équipant l’espagnole par la suite. La boîte ne pose pas non plus de soucis particuliers. En revanche, la Seat pâtit de petits pépins divers : pannes de vitres électriques, roulements de roue fragiles, sondes défectueuses, peinture assez sensible. Tout comme la Clio, l’Ibiza est déjà âgée, donc peut parfois souffrir de la corrosion.

Avantage : Egalité. Ces deux petites affichent une très belle fiabilité, même si elles n’échappent pas à de menus pépins.

Vie à bord : chics et accueillantes

Certes, le dessin de la planche de bord de la Clio a vieilli mais il demeure agréable à l’œil. La qualité de fabrication se révèle convenable, et surtout, on apprécie le confort des sièges avant, presque des baquets. Les rangements ne sont pas spécialement abondants, mais enfin, l’airbag passager (disponible à partir de 1996) ne condamne pas la boîte à gants. A l’arrière, l’habitabilité apparaît convenable, et, dans l’ensemble, ce cockpit gratifie d’une bien agréable luminosité.

Dans l’Ibiza, l’ambiance se veut plus austère. Tableau massif et de couleur noire, ceinture de caisse élevée donnant une sensation de confinement… En revanche, la finition semble plus solide que dans la Renault et l’espace disponible un peu supérieur à l’arrière même si la largeur est globalement un peu moins bonne. On aime les rangements sur la partie basse du tableau de bord. Les coffre des deux rivales proposent un volume sensiblement équivalent.

Avantage : Seat. Ambiance plus sympa et sièges plus confortables pour la Clio, plus d’espace aux jambes à l’arrière pour la Seat, par ailleurs mieux finie et dotée d’une sellerie plus résistante. Ce dernier point lui vaut l’avantage

Sur la route : exemplaire Clio



Si le siège de la Renault est confortable, on note un curieux décalage vers la droite du volant, comme dans les Supercinq. Le moteur se signale par une belle souplesse et un allant bien agréable. Cela dit, cette agréable vivacité se double d'un fort niveau sonore dans les tours. Pas grave, à bas et mi-régime, il autorise de belles performances. Surtout que l’étagement de la boîte, au demeurant très agréable à manier, se révèle idéalement adapté.

Le châssis impressionne nettement plus. Parfaitement équilibré, le comportement routier régale par son efficacité, la direction étant par ailleurs précise et consistante, alors que l’amortissement réalise un compromis remarquable entre maintien de caisse et confort. On peut cravacher la française sans arrière-pensée ! Après, on pourra regretter le manque de folie de cette Clio, mais son homogénéité force le respect, malgré un freinage faiblard.

La Seat propose une position de conduite irréprochable, grâce à son volant et son siège réglables en hauteur. Le moteur se révèle encore plus souple que celui de la Clio et plus à l’aise à haut régime, donnant ainsi l’impression de meilleures performances. En réalité, cela ne se vérifie pas chrono en main. La boîte, bien étagée, reste moins agréable à manier que celle de la Clio.

Dynamiquement, l’Ibiza GTI apparaît très sûre. Si son train avant s’avère plus lourd que celui de la Clio, l’arrière ne rechigne pas à se placer si on le provoque. Plutôt amusant, même si l’amortissement et l’efficacité restent en-deçà de ceux de la française. Il en va de même pour le confort de suspension. En revanche, l’Ibiza freine un peu mieux.

Avantage : Renault. Plus rigoureuse que l’Ibiza, la Clio se montre plus efficace et prodigue un confort supérieur. Mais l’espagnole procure plus de sensations.

Budget : sympas et pas chères

Une Clio RSI en bon état se déniche dès 4 000 €, avec un kilométrage élevé : plus de 180 000 km, ce qui n’est pas un souci si l’auto a été soignée. Comptez 5 500 € pour une RSI avoisinant les 100 000 km. Un exemplaire en état impeccable et affichant moins de 80 000 km dépassera les 7 000 €.

Pour sa part, l’Ibiza est globalement moins chère d’environ 500 €, même si elle est bien plus rare. Côté consommation, comptez 8,0 l/100 km pour la Clio, contre 7,8 l/100 km à l’Ibiza.

Avantage : Moins chère et légèrement plus frugale, l’Ibiza prend ici l’avantage. De peu.



Verdict : une étonnante Seat

Voici deux petites épicées difficiles à départager. La Seat gagne d’une courte tête grâce à son budget, car pour le reste… Certes, l’Ibiza se montre mieux finie et plus agréable mécaniquement que la Clio, tout en proposant un comportement routier plus amusant à la limite. Mais la Renault réplique par un châssis plus rigoureux et un confort supérieur, alors que les deux se marquent à la culotte côté fiabilité et habitabilité. Reste que la française sera nettement plus facile à dénicher que l’espagnole, peu vendue en son temps à cause de son image de marque trop typée « voiture pas chère ».

Thème Avantage Fiabilité/entretien Egalité Vie à bord Seat Sur la route Renault Budget Seat Verdict Seat

