Renault embauche, c'est le moment de postuler

Renault annonce avoir déjà réalisé 1 000 embauches sur le territoire dans le cadre de l’accord social « Re-Nouveau France 2025 » qui en prévoit 2 500 jusqu’à 2024. D’ici la fin de l’année, 700 embauches supplémentaires sont prévues auprès de neuf sites industriels Français à des postes de plus en plus orientés vers « l’électrification, la digitalisation, l’analyse des datas et de pilotage énergétique », explique Renault dans un communiqué.

La transformation du groupe nécessite donc une diversification des compétences. Dans cette perspective, 280 recrutements ont été effectués dans l’ingénierie, la tech et les services. Le groupe prévoit également d’accompagner ses salariés dans cette reconversion via la « ReKnow University » dont l’objectif est de former près de 15 000 personnes d’ici à 2025.

« Nous faisons de la France le cœur de nos activités électriques avec de nouveaux recrutements dans nos usines et nos centres technologiques, et l’affectation de modèles emblématiques comme les futures Renault 5, Renault 4 et Scénic électriques. Chez Renault, nous sommes fiers de faire tous ensemble le pari de la France », a déclaré le patron de la marque, Luca de Meo.

Les futures Renault 4, Renault 5 électriques et le prochain Scénic seront produits dans les usines du pôle ElectriCity dans les Hauts-de-France, qui produisent déjà les Megane et Kangoo électriques. Les sites de Dieppe, Sandouville, Batilly et Cléon seront également concernés par cette mutation vers l’électrique.