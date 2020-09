Renault Espace restylé : dernier baroud - Salon de l'auto Caradisiac 2020

En bref Commercialisé en juin 2020 Catégorie des grands monospaces Entre 160 et 225 ch À partir de 44 100 €

On ne présente plus le Renault Espace, précurseur de la catégorie des monospaces, avec le Chrysler Voyager. Il traîne son châssis depuis 1984 sur nos routes et en 2015, c'est une cinquième génération qui est arrivée sur le marché. Avec une philosophie quelque peu différente.

Le Renault Espace restylé au salon de l'auto Caradisiac 2020

Moins d'espace à bord, moins de modularité, moins de surfaces vitrées, moins de praticité, bref, il était moins "monospace". D'autant que sa garde au sol légèrement surélevée en faisait dorénavant presque un "crossover". Un changement de cap assumé par Renault, qui voulait alors surfer sur la vague de la mode des SUV, qui continue d'ailleurs de déferler.

Cependant, le succès n'a pas véritablement été au rendez-vous. Et dans quelques années, la lignée des Espace va s'éteindre, à moins que le nom subsiste pour venir s'accoler à un autre type de véhicule ?

Il ne sera donc pas renouvelé, ok. Mais pour autant, l'Espace 5 bénéficie du traditionnel restylage de mi-carrière.

Rien de révolutionnaire toutefois. À l’extérieur les boucliers sont redessinés, la signature lumineuse modifiée et on note l'apparition pour la première fois chez Renault de feux Matrix LED. Quelques chromes font leur apparition çà et là également, mais c'est tout.

Dans l'habitacle, les changements sont (un peu) plus visibles, avec une console centrale redessinée pour intégrer un grand rangement. Et une nouvelle tablette tactile de 9,3 pouces accompagne une instrumentation 100 % numérique de 10 pouces en face du conducteur.

L'équipement se modernise également avec l'apparition du régulateur de vitesse adaptatif, du maintien dans la voie et du park assist. Des équipements qui faisaient défaut jusqu'alors.

Sous le capot par contre, aucun changement. On trouve toujours le 1.8 TCe 225 et le 2.0 dCi en 160 ou 200 ch, boîte EDC à double embrayage pour tout le monde.

Avec la disparition depuis déjà un moment du petit moteur 1.6 dCi 130 et de la finition d'entrée de gamme Life, le ticket d'entrée à la gamme Espace avait déjà sérieusement augmenté, c'est encore un peu plus le cas. Ce restylage s'accompagne d'une inflation des tarifs de 1 400 €, avec un prix de départ de 44 100 €. Pas donné, d'autant qu'il faut rajouter jusqu'à 4 279 € de malus en diesel, et 10 488 € pour le moteur essence. De quoi définitivement faire s'éteindre l'espèce...

