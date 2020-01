Renault Espace restylé : plus techno - Vidéo en direct du Salon de Bruxelles 2020

Renault poursuit la mise à jour de son haut de gamme. Après avoir revu légèrement le Koleos, il s'est penché sur l'Espace. Le grand monospace crossover du Losange profite d'un lifting plus poussé.

Du côté de la face avant, il y a un nouveau bouclier, avec davantage de chrome, notamment une barre qui traverse les prises d'air. Le chrome est aussi plus présent à l'arrière, où l'on trouve un ski de protection plus large. Ce dernier intègre deux canules d'échappement. La finition chic Initiale Paris exposée ici reçoit de nouvelles jantes de 20 pouces.

À bord, les nouveautés concernent les écrans. L'Espace adopte enfin une instrumentation 100 % numérique avec un écran de 10,2 pouces, doté de différents modes d'affichage. Sur la console centrale, l'écran est plus grand, avec 9,3 pouces. Il y a le nouveau système multimédia Easy Link. En dessous, on a une nouvelle organisation des commandes de climatisation, avec l'affichage de la température intégré dans les molettes. Autre nouveauté : la console se prolonge mieux entre le conducteur et le passager, ce qui permet d'avoir plus de rangements.

Le plus important du restylage, c'est la mise à jour des technologies. L'Espace progresse enfin en matière de conduite semi-autonome, avec un assistant sur autoroute qui combine le maintien dans la voie et le régulateur de vitesse adaptatif. Autre nouveauté et équipement inédit chez Renault : des phares LED de type Matrix, avec des diodes indépendantes qui s'allument et s'éteignent en permanence pour ne jamais éblouir les autres usagers de la route.

Il n'y a rien de neuf sous le capot, l'Espace avait déjà mis à jour ses moteurs. Il y a un bloc essence de 225 ch et des diesels de 160 et 200 ch. Aucune hybridation donc, qui aurait pourtant été bien utile pour relancer les ventes d'un modèle qui semble déjà condamné.