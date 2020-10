Renault et Fiat : déjà le divorce pour les utilitaires

À l'occasion de la présentation des résultats financiers du groupe Renault pour le troisième trimestre 2020, Clotilde Delbos, directrice générale adjointe, a confirmé que le Losange va bientôt cesser de produire le Fiat Talento, clone du Renault Trafic.

Ce Talento n'a pourtant que quatre années au compteur, puisqu'il a rejoint la gamme des utilitaires Fiat en 2016. Il a une carrière honorable en France, avec 2 320 ventes de janvier à septembre. Il est certes très loin du Trafic (18 615 ventes), mais devant les Opel Vivaro (1 879 ventes) et Toyota ProAce (1 445 ventes).

L'annonce n'est pas surprenante et était même attendue. Fiat s'apprête en effet à fusionner avec PSA. Le mariage sera bouclé d'ici la fin du premier trimestre 2021. Fiat devrait donc proposer un nouvel utilitaire entre les Doblo et Ducato avec PSA. En clair un clone supplémentaire des Expert, Jumpy, Vivaro et ProAce ! D'ailleurs, la commission européenne enquête actuellement sur le monopole que pourrait donner la fusion PSA-Fiat chez les utilitaires.

Cela prouve en tout cas à quel point le monde des utilitaires est un jeu de chaises musicales. La collaboration entre Renault et Fiat avait été annoncée en 2014 suite à l'arrêt d'une collaboration avec… PSA ! L'ancien Scudo était en effet lié aux anciens Expert et Jumpy.

Pour Renault, c'est donc la fuite d'un autre partenaire, après celle d'Opel. Clotilde Delbos a reconnu que les ventes à partenaires, qui ont été une belle source de revenus du Losange, sont tombées à un bas niveau. Le français est parti en quête de nouveaux associés.