Renault et Nissan devant la justice pour les défaillances du moteur essence 1.2 TCe / DIG-T

C’est une affaire qui, au fil des mois, prend de l’ampleur.

Les problèmes rencontrés par plusieurs milliers de clients Renault, Nissan, Dacia et Mercedes sur le moteur essence 1.2 litre TCe / DIG-T viennent de prendre une tournure juridique. Selon Christophe Leguevaques, un des avocats impliqués dans le procès contre Renault et Nissan à travers la plateforme Myleo, plus de1 100 personnes ont déjà déposé une plainte. Une action conjointe qui a été confiée à un juge ce mardi, et qui fera ainsi l’objet d’une enquête de la part de la justice : « Il s'agit juste d'un référé probatoire. L'objectif n'est pas encore l'indemnisation, mais la recherche de preuves. C'est un risque de série que Renault connaissait et il aurait dû rappeler les véhicules. »

Cela fait maintenant plusieurs mois en effet que certains propriétaires de véhicules équipés avec le 1.2 quatre-cylindres (Renault Clio, Renault Megane, Renault Scénic, Renault Captur et Renault Kangoo, Dacia Duster, Dacia Duokker et Dacia Lodgy, Mercedes Citan et Nissan Qashqai) se plaignent d’une surconsommation d’huile liée pouvant entraîner des casses dans le moteur.

Du côté de Renault, si on reconnaît certains problèmes techniques gérés au cas par cas, on estime qu’il n’y a jamais eu de problèmes de sécurité et que le nécessaire a été fait pour fiabiliser ce moteur, par ailleurs assez rapidement sorti du circuit.

En France, 133 000 véhicules seraient concernés par ces éventuels problèmes, que Renault assure ainsi avoir réglés depuis mai 2016.

