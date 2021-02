Renault Kadjar : une nouvelle famille avec trois modèles, dont un SUV coupé

Si on a beaucoup parlé du retour de la R5, l'urgence chez Renault, c'est la reconquête du segment C. Luca de Meo, patron du Losange depuis juillet 2020, en a fait une priorité lors de sa prise de fonction. Il rappelle que c'est le cœur du marché européen.

Lors d'un échange avec les journalistes, auquel nous avons participé, Luca de Meo a d'ailleurs résumé la chose de manière sévère : pour lui, Renault "a loupé une vague de produits sur le segment C". Pour lui, les modèles actuels ne sont pas en ligne avec les attentes de la clientèle. Exemple de mauvaise décision selon de Meo : investir dans deux silhouettes de Scénic alors que la demande de monospace avait déjà baissé. Résultat, la marque est devenue trop dépendante des citadines.

Pour relancer Renault chez les grands modèles, une offensive de lancements est donc en préparation, avec sept nouveautés pour les segments C et D d'ici 2025. Le premier sera la nouvelle Mégane électrique, lancée début 2022. Mais le pilier de cette stratégie de reconquête du marché des compactes, ce sera le remplaçant du Kadjar.

Luca de Meo, qui ne cache pas que l'actuel n'est pas au niveau de la concurrence, nous a confirmé que trois modèles sont en développement. En plus du successeur direct, il nous a indiqué qu'une silhouette longue avec 7 places était au programme. Le trio sera ensuite complété par un "crossover sportif".

Voilà qui éclaircit les informations en provenance d'Espagne. De l'autre côté des Pyrénées, le Losange a cette semaine trouvé un accord avec les syndicats. L'accord conclu comprend trois nouveaux véhicules pour l'usine de Palencia, trois véhicules de la famille "XHN", le nom de code de la famille. Ce sont donc ces nouveaux Kadjar, déclinés sur la nouvelle plate-forme CMF-C.

Dans le détail, les codes des trois modèles sont HHN, RHN et DHN. Selon les dénominations habituelles chez Renault, on en déduit que HHN concerne le Kadjar classique, RHN la version longue et DHN une déclinaison coupé. Ce sera donc le deuxième SUV coupé après l'Arkana. Le RHN pourrait reprendre l'appellation Koleos. Le nouveau duo Koleos/Kadjar sera semblable au duo 3008/5008 chez Peugeot, le 5008 étant un 3008 allongé.

Le nouveau Kadjar classique sera lancé en 2022. Luca de Meo a indiqué que les autres modèles seront lancés à intervalle régulier d'ici 2024.