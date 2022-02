Renault Kangoo : nouvelle gamme et bientôt disponible avec la boîte auto EDC

Le nouveau Kangoo va enfin pouvoir satisfaire les amateurs de boîte automatique, de plus en plus nombreux, y compris sur des segments populaires. Le Dacia Duster en est un bel exemple, la plus onéreuse variante TCe 150 ch EDC représentant déjà 20 % des commandes.

Pour le ludospace du Losange, l'attente touche quasiment à sa fin, alors que le modèle est disponible à la commande depuis près d'un an. Selon des informations relayées par le membre Losange1981 sur le forum Worldscoop, la boîte EDC apparaît dans la nouvelle gamme du Kangoo, lancée au 1er mars.

Peu après son arrivée dans les concessions, le modèle revoit en effet déjà son offre pour adopter la nouvelle nomenclature des finitions de Renault. Exit Zen et Intens, place à Equilibre et Techno. La boîte EDC sera réservée à la finition la plus haute, avec le bloc essence TCe de 130 ch et le diesel Blue dCi de 115 ch. Ces modèles sont toutefois encore en cours d'homologation, il faudra donc encore les attendre un peu. Bon point pour les pros : les EDC s'apprêtent à arriver aussi sur la version Van.

À noter que le changement de gamme est l'occasion d'augmenter les prix, puisque le ticket d'entrée passe de 25 150 à 25 500 €, avec même quelques mesquineries sur le design, la finition Equilibre perdant des inserts chromés par rapport à la Zen.

La nouvelle gamme Kangoo VP 2022