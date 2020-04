Renault : le calendrier des nouveautés jusqu'en 2022

Renault a vu ses ventes et ses résultats financiers chuter en 2019. Pour se relancer, le constructeur compte sur le talent de Luca de Meo, ex-patron de Seat. Mais celui-ci ne peut prendre ses fonctions de directeur général avant le 1er juillet.

Comme il y a urgence, Jean-Dominique Senard, président de Renault depuis début 2019, et Clotilde Delbos, directrice générale par intérim, ne vont pas l'attendre. Ils présenteront une nouvelle feuille de route pour le Losange dès mai, avec des décisions stratégiques et budgétaires fortes. L'une d'elles a déjà été officialisée : la réduction des activités en Chine.

Jean-Dominique Senard et Clotilde Delbos devraient aussi annoncer d'autres mesures pour faire des économies et donner des indications sur l'évolution de la gamme. Les deux aspects vont d'ailleurs ensemble. Le Losange va ainsi faire un grand ménage dans sa gamme.

Les véhicules qui ne sont plus rentables vont sauter. Et les dirigeants ne vont pas y aller avec le dos de la cuillère : les Scénic, Espace et Talisman seront classés sans suite ! Il devrait en être aussi de même pour le Koleos, dans la mesure où le projet a perdu un débouché important, la Chine.

Le constructeur français a quand même plusieurs nouveautés à venir, dont deux SUV électriques inédits.

Le calendrier des lancements de Renault 2020-2022

Juin 2020 Mégane et Talisman Restylage Automne 2020 Twingo ZE Nouvelle version Fin 2020 Kangoo Nouvelle génération (3e) Début 2021 SUV urbain électrique Nouveau modèle Printemps 2021 Scénic Restylage Printemps 2021 Trafic Restylage Début 2021 Arkana Nouveau modèle Automne 2021 Kadjar Nouvelle génération (2e) 2022 SUV compact électrique Nouveau modèle

Kangoo - Fin 2020

Sous l'impulsion de Laurens van den Acker, le patron du style, Renault a renouvelé toute sa gamme entre 2012 et 2016. Enfin quasiment toute, car le Kangoo, pourtant lancé en 2007, n'a eu le droit qu'à un lifting. Certes, ce genre de modèle, lié à un utilitaire, a un cycle de vie long. Mais cela fait cette fois 13 ans et le Kangoo n'est clairement plus à jour, d'autant que PSA a lancé des modèles "modernes" en 2018. Encore un peu de patience, la troisième génération du Kangoo est en approche. Mais elle se montrera dans quelques mois… et d'abord en version utilitaire, la plus importante maintenant pour les ventes. Le modèle pour les particuliers sera lancé quelque temps après, ce qui devrait mener à début 2021.

Comme l'avait annoncé le concept-car présenté en 2019 (photo), le style va changer en profondeur. Le Kangoo va abandonner sa silhouette rondouillarde pour des formes plus sobres, plus anguleuses. On aura ainsi à l'avant des phares horizontaux, dans le prolongement de la calandre. À l'arrière, les feux ne remonteront plus le long de la lunette. La présentation intérieure fera un bond en avant, avec un grand écran façon tablette. Côté accès, il se murmure que Renault pourrait se distinguer dans la catégorie : la suppression du pied millieu du côté droit est envisagée. Cette refonte sera bien sûr l'occasion de faire une grosse mise à jour technologique.

D'ailleurs, le Kangoo va tellement monter en gamme que Renault pourrait proposer un deuxième Kangoo plus low-cost. Celui-ci serait la version Renault du nouveau Dacia Dokker, et servirait notamment de Kangoo principal pour les pays émergents, notamment en Amérique Latine.

Arkana - Début 2021

Le premier SUV coupé de Renault a deux vies. Il a été lancé en 2019 sur une base low-cost, celle du Duster, en Russie. Et il existe maintenant sur une base moderne, celle du Captur. Cette variante chic, qui a un gabarit de Kadjar mais reprend la planche de bord du petit SUV, a été lancée en début d'année en Corée du Sud avec la marque Samsung. Elle doit normalement être exportée vers l'Europe, d'ici début 2021. Mais le projet peut-il être remis en cause par les mesures d'économies ?

Petit SUV électrique - Début 2021

Une chose intrigue chez Renault. Sous l'impulsion de Carlos Ghosn, le Losange a été l'un des premiers constructeurs généralistes à croire à l'essor de l'électrique. Il a ainsi présenté dès 2012 la Zoé. Mais depuis, Renault n'a pas lancé d'autre modèle électrique pour les particuliers. Bizarre de ne pas être davantage en avance non ?

On peut y voir deux raisons. Déjà parce que le marché de l'électrique est longtemps resté une niche et décolle tout juste, et surtout parce que le Losange a préféré attendre que la nouvelle base spécifique avec Nissan, la CMF-EV, soit prête. Cette plate-forme modulaire sera partagée entre les membres de l'Alliance et pourra s'adapter à différentes silhouettes. NIssan va l'inaugurer en série cette année avec le grand SUV coupé Ariya.

Renault enchaînera avec pour commencer un petit SUV électrique. Celui-ci devrait être présenté à la fin de cette année et lancé en 2021. Il sera fabriqué en France, dans l'usine de Douai. Son design devrait s'inspirer du concept Morphoz dévoilé en mars dernier (photo). Il marquera ainsi une nouvelle évolution dans le look des Renault.

Kadjar court et long - Courant 2021

C'est peut-être le véhicule le plus important de l'avenir à court terme du Losange ! D'une part, parce que le Kadjar boxe dans une catégorie aux volumes de ventes désormais conséquents, celle des SUV compacts. D'autre part, parce que la deuxième génération va avoir un rôle crucial car multicartes.

Le Kadjar 2 aura en toute logique la mission de remplacer la première mouture, mais aussi de pallier le non-renouvellement des Scénic, Espace et Koleos ! Pour répondre à un maximum de besoins, le modèle va se dédoubler. Il y aura donc un nouveau Kadjar "classique", avec 5 places et une longueur d'environ 4,50 mètres. Et il y aura un "Grand Kadjar", avec 7 places et une longueur d'environ 4,70 mètres. Renault copie ainsi la stratégie de Peugeot, qui a le duo 3008/5008. D'ailleurs, le Kadjar long pourrait peut-être reprendre le nom Koleos.

La réussite du modèle étant impérative, designers et ingénieurs vont mettre les petits plats dans les grands. Le premier Kadjar a été mis au point en urgence à partir du Nissan Qashqai. Le prochain sera toujours un cousin technique du japonais, mais il sera cette fois bien différencié. Renault sait qu'il doit soigner la présentation intérieure et la dotation technologique. Côté motorisations, grâce à l'Alliance, ce Kadjar mettra l'accent sur l'hybride. On attend une offre hybride simple mais aussi une hybride rechargeable. Le diesel devrait être abandonné.

Grand SUV électrique - 2022

Après le petit SUV électrique que l'on pourrait découvrir dès la fin de cette année, Renault lancera un deuxième baroudeur branché sur la base CMF-EV. Celui-ci sera plus imposant, avec peut-être une longueur de 4,60 mètres environ. Ce sera un cousin du Nissan Ariya. La fiche technique devrait être commune, avec un moteur par essieu, ce qui donne quatre roues motrices. L'autonomie visée est de 500 à 600 km. Pour Renault, ce véhicule fera office de nouveau porte-drapeau haut de gamme.