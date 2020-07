Renault : le Master ZE arrive en châssis-cabine

La gamme Renault Master ZE s’élargit avec l’arrivée de la version châssis-cabine. Ce qui fait que ce ZE est désormais le seul grand fourgon électrique du marché à proposer les trois offres que sont le fourgon, le plancher-cabine et le châssis-cabine. En proposant cette déclinaison, Renault répond à des demandes spécifiques de professionnels, soucieux de l’environnement et d’accéder librement dans des zones urbaines à restrictions de circulation. Comme son nom l’indique, le châssis-cabine ne dispose pas de plancher mais d’un châssis nu. Sa conception garantie une plus grande rigidité et une solidité à (quasi) toutes épreuves. Le châssis permet donc de multiples adaptations spécifiques voire sur-mesure. Il peut s’agir d’une caisse grand volume avec ou sans hayon, d’une benne basculante, d’une cellule frigorifique ou d’un plateau ridelles.

3,5 tonnes de PTAC

Cette nouvelle version est disponible en L2 et L3 et affiche une charge utile maximale de 1620 kilos, avant toute transformation, pour un PTAC unique de 3,5 tonnes. À titre d’exemple, le Master ZE équipé d’une caisse grand volume de 20 m3 et d’un hayon élévateur garantit 1000 kilos de charge utile, explique le constructeur. La vitesse maximale est limitée à 80 km/h sur les deux versions, contre jusqu’à 100 km/h sur les autres fourgons et plancher-cabine. Rappelons que l’ensemble de la gamme de Master ZE dispose d’une autonomie WLTP de 130 km.Les prix de cette version n’ont pas été communiqués.