Renault Sport est mort, vive Alpine

Nous vous l'avions annoncé en exclusivité en septembre 2020, Luca de Meo l'a confirmé en janvier dernier lors de la présentation de son plan Renaulution : la marque Renault Sport est abandonnée.

C'est une conséquence de la réorganisation du groupe en quatre grandes entités, des "business units". Il y a Renault, Dacia/Lada, Mobilize (pour les nouvelles mobilités) et Alpine, qui devient l'unique label sportif du groupe. Le groupe a donc rapidement repeint les devantures !

Cette petite révolution a ainsi commencé avec la compétition. Cette année, l'écurie de Formule 1 a changé de couleur, devenant l'Alpine F1 Team. Et le 1er mai, c'est la division "véhicules particuliers", dont le site est basé aux Ulis, qui a changé de dénomination. Exit Renault Sport Cars, Alpine Cars a pris la place.

Pour Laurent Rossi, patron d'Alpine, "il est essentiel que les différentes entités qui composent la Business Unit portent chacune le nom d’Alpine et incarnent les valeurs et les ambitions de la marque. Alpine a vocation à être une marque premium sport à l’avant-garde de l’innovation et de la technologie. Alpine Cars par son expertise et son expérience dans les véhicules de sport est une carte maîtresse dans l’atteinte de nos objectifs".

C'est avant tout un tour de passe-passe marketing, car les équipes sont les mêmes. Celles de Renault Sport, qui ont donné naissance à des modèles emblématiques, comme la R5 Turbo, la Clio V6 ou les Mégane RS, ont d'ailleurs déjà élaboré la nouvelle Alpine A110. Elles sont maintenant concentrées sur la mise au point des nouveaux modèles électriques de la marque Alpine. Trois sont déjà annoncés : une citadine, un crossover compact et un coupé sportif.

Les équipes en place continueront d'assurer le support existant auprès des clients RS et du réseau. Et pour l'instant, la Mégane RS reste badgée RS !