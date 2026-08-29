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Renault

Essai

Le Renault Trafic Escapade est-il un van minimaliste ou un monospace à la défiscalisation maximaliste ?

Dans Loisirs / Voyages

Michel Holtz

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5. Renault Trafic Escapade : la fiche technique

 

Le Renault Trafic Escapade est-il un van minimaliste ou un monospace à la défiscalisation maximaliste ?

Renault Trafic Escapade 170 ch dCI BVA 9 : les chiffres clés

Moteur  4 cylindres 1 997 cm3 turbo diesel
Puissance / couple 170 ch / 380 Nm
Boîte de vitesse BVA 9 rapports
V/max 180 km / h
0 à 100 km/h 10,7 s
Longueur  5,08m
Largeur 1,96 m
Hauteur 1,97 m
Poids  1 963 kg
Consommation mixte WLTP 7,1l / 100 km
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