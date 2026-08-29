Le Renault Trafic Escapade est-il un van minimaliste ou un monospace à la défiscalisation maximaliste ?
5. Renault Trafic Escapade : la fiche technique
Renault Trafic Escapade 170 ch dCI BVA 9 : les chiffres clés
|Moteur
|4 cylindres 1 997 cm3 turbo diesel
|Puissance / couple
|170 ch / 380 Nm
|Boîte de vitesse
|BVA 9 rapports
|V/max
|180 km / h
|0 à 100 km/h
|10,7 s
|Longueur
|5,08m
|Largeur
|1,96 m
|Hauteur
|1,97 m
|Poids
|1 963 kg
|Consommation mixte WLTP
|7,1l / 100 km
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