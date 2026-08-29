Le Renault Trafic Escapade est-il un van minimaliste ou un monospace à la défiscalisation maximaliste ?

Une concurrence près de deux fois plus chère

Si l’on admet que ce Trafic Escapade est un grand utilitaire civilisé proposant sept places, il est imbattable côté tarifs. Malus compris, le Volkswagen Transporter Caravelle est deux fois plus cher pour cause de malus. Même punition pour l’autre VW : le Combi T7 Multivan. Et si on compare ce Trafic aux vans aménagés directement vendus dans le réseau des constructeurs, il est, là encore moins cher que tous ses concurrents, du Volkswagen California au Citroën Holidays en passant par le cousin Trafic SpaceNomad. Un bas prix (à partir de 46 000 euros) évidemment lié à la pauvreté de son équipement en matière d’aménagement.

À retenir : une filouterie bienvenue

Inutile de se leurrer : cet Escapade est surtout destiné à permettre aux particuliers de profiter d’un Trafic à 7 places sans en passer par un énorme malus. Et il remplit parfaitement son rôle de grand vaisseau pas trop cher. En revanche, ceux qui recherchent un vrai van capable de les loger en vacances resteront sur leur faim. À moins de rajouter un toit relevable, ou une tente de toit. Ce qui rallonge l’addition de 5 000 euros au bas mot.

Caradisiac a aimé

La boîte automatique réactive

Le confort

Le tarif

Caradisiac n’a pas aimé

La direction trop lourde

L’aménagement « camping-car » trop succinct

Les prix

Renault Trafic Escapade Évolution 150 ch boîte mécanique : 46 000 euros

Renault Trafic Escapade Iconic 170 ch BVA 9 rapports : 52 000 euros

Les deux finitions existent en version courte (5,08 m) et longue (5,48 m). Cette dernière coûte 1 500 euros de plus.