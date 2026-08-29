Tout miser sur les équipements routiers, plutôt que sur la partie aménagée : telle semble avoir été la politique de Renault pour son Escapade. Une politique qui définit bien la clientèle du losange pour ce modèle : un public à la recherche d’un grand vaisseau routier plutôt que d’une maison roulante.

Alors, dès le premier niveau (Évolution) à 46 000 euros avec le moteur dCI 150 ch en boîte manuelle, les projecteurs sont full LED, la clim est réglable à l’avant comme à l’arrière, et l’instrumentation est numérique.

Une gamme simplifiée

La seconde version de cette gamme ultra-simple est baptisée Iconic. Elle est facturée 52 000 euros et n’est disponible qu’avec le moteur dCI 170 ch et la BVA 9 rapports. Elle dispose, en plus, d’une seconde porte arrière coulissante, du chargeur à induction, de la navigation et du régulateur adaptatif.

Côté vanlife, les aménagements (basiques) sont similaires quelles que soient les options. Un (petit) bloc-cuisine est de série, tout comme la banquette transformable en lit. Seule option du niveau Évolution, la table séparant les deux sièges de la deuxième rangée. Elle est de série sur la finition Iconic.

Équipements finition Évolution (à partir de 46 000 euros)

Sièges deuxième rang pivotants

Banquette-lit

Bloc-cuisine

Projecteurs full LED

Climatisation avant automatique

Climatisation arrière manuelle

Compteurs numériques 7 pouces

Écran central 8 pouces Carplay et Android

Caméra de recul

Équipements finition Iconc (à partir de 52 000 euros)

En plus des équipements Évolution :