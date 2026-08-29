Le Renault Trafic Escapade est-il un van minimaliste ou un monospace à la défiscalisation maximaliste ?
2. L’équipement du Renault Trafic Escapade : ridicule pour un van, remarquable pour un monospace
Tout miser sur les équipements routiers, plutôt que sur la partie aménagée : telle semble avoir été la politique de Renault pour son Escapade. Une politique qui définit bien la clientèle du losange pour ce modèle : un public à la recherche d’un grand vaisseau routier plutôt que d’une maison roulante.
Alors, dès le premier niveau (Évolution) à 46 000 euros avec le moteur dCI 150 ch en boîte manuelle, les projecteurs sont full LED, la clim est réglable à l’avant comme à l’arrière, et l’instrumentation est numérique.
Une gamme simplifiée
La seconde version de cette gamme ultra-simple est baptisée Iconic. Elle est facturée 52 000 euros et n’est disponible qu’avec le moteur dCI 170 ch et la BVA 9 rapports. Elle dispose, en plus, d’une seconde porte arrière coulissante, du chargeur à induction, de la navigation et du régulateur adaptatif.
Côté vanlife, les aménagements (basiques) sont similaires quelles que soient les options. Un (petit) bloc-cuisine est de série, tout comme la banquette transformable en lit. Seule option du niveau Évolution, la table séparant les deux sièges de la deuxième rangée. Elle est de série sur la finition Iconic.
Équipements finition Évolution (à partir de 46 000 euros)
- Sièges deuxième rang pivotants
- Banquette-lit
- Bloc-cuisine
- Projecteurs full LED
- Climatisation avant automatique
- Climatisation arrière manuelle
- Compteurs numériques 7 pouces
- Écran central 8 pouces Carplay et Android
- Caméra de recul
Équipements finition Iconc (à partir de 52 000 euros)
En plus des équipements Évolution :
- Navigation Google
- Seconde porte arrière coulissante
- Régulateur adaptatif
- Chargeur à induction
- Table second rang
Photos (15)
Sommaire
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération