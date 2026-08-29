Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Renault

Essai

Le Renault Trafic Escapade est-il un van minimaliste ou un monospace à la défiscalisation maximaliste ?

Dans Loisirs / Voyages

Michel Holtz

7  

2. L’équipement du Renault Trafic Escapade : ridicule pour un van, remarquable pour un monospace

 

Le Renault Trafic Escapade est-il un van minimaliste ou un monospace à la défiscalisation maximaliste ?

Tout miser sur les équipements routiers, plutôt que sur la partie aménagée : telle semble avoir été la politique de Renault pour son Escapade. Une politique qui définit bien la clientèle du losange pour ce modèle : un public à la recherche d’un grand vaisseau routier plutôt que d’une maison roulante.

Alors, dès le premier niveau (Évolution) à 46 000 euros avec le moteur dCI 150 ch en boîte manuelle, les projecteurs sont full LED, la clim est réglable à l’avant comme à l’arrière, et l’instrumentation est numérique.

Une gamme simplifiée

La seconde version de cette gamme ultra-simple est baptisée Iconic. Elle est facturée 52 000 euros et n’est disponible qu’avec le moteur dCI 170 ch et la BVA 9 rapports. Elle dispose, en plus, d’une seconde porte arrière coulissante, du chargeur à induction, de la navigation et du régulateur adaptatif.

Côté vanlife, les aménagements (basiques) sont similaires quelles que soient les options. Un (petit) bloc-cuisine est de série, tout comme la banquette transformable en lit. Seule option du niveau Évolution, la table séparant les deux sièges de la deuxième rangée. Elle est de série sur la finition Iconic.

Équipements finition Évolution (à partir de 46 000 euros)

  • Sièges deuxième rang pivotants
  • Banquette-lit
  • Bloc-cuisine
  • Projecteurs full LED
  • Climatisation avant automatique
  • Climatisation arrière manuelle
  • Compteurs numériques 7 pouces
  • Écran central 8 pouces Carplay et Android
  • Caméra de recul

Équipements finition Iconc (à partir de 52 000 euros)

En plus des équipements Évolution :

  • Navigation Google
  • Seconde porte arrière coulissante
  • Régulateur adaptatif
  • Chargeur à induction
  • Table second rang
Page précédente
Page suivante

Photos (15)

Voir tout

Sommaire

7  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

SPONSORISE

Guides d'achat Utilitaire

Voir tous les guides d'achat