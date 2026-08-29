Le Renault Trafic Escapade est-il un van minimaliste ou un monospace à la défiscalisation maximaliste ?
4. Renault Trafic Escapade : les notes
Le Renault Trafic Escapade est évalué dans la catégorie des utilitaires transportant 7 personnes et plus, dont le Volkswagen Transporteur 7 Caravelle à 57 450 euros, le Volkswagen Multivan à 47 400 euros. Mais il peut également se confronter au Renault Trafic SpaceNomad à 59 500 euros, ou du Citroën Holidays à 53 790 euros.
|Renault Trafic Escapade 170 ch dCI BVA 9 Iconic
|Budget
|Coût d'achat
|Bonus/malus
|Consommation : données constructeur
|Consommation : relevés Caradisiac
|Courroie de distribution/chaîne
|Cote attendue
|Durée de la garantie
|Fiabilité attendue/coût de réparations
|Pratique
|Qualité de la finition
|Rangements
|Modularité
|Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)
|Longueur maxi de chargement
|Places AR : longueur aux jambes
|Places AR : largeur aux coudes
|Places AR : garde au toit
|Plancher plat
|Rapport prix/équipements
|Aides à la conduite
|Conduite (liaisons au sol)
|Confort
|Multimédia
|Style intérieur
|Style extérieur
|Sur la route
|Agrément moteur
|Agrément boîte
|Amortissement
|Dynamisme
|Emissions polluantes à l'usage
|Insonorisation
|Maniabilité
|Performance
|Position de conduite
|Sécurité
|Systèmes de sécurité
|Visibilité périphérique
|Note globale :
|12,6 /20
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