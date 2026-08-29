Le Renault Trafic Escapade est-il un van minimaliste ou un monospace à la défiscalisation maximaliste ?

Le Renault Trafic Escapade est évalué dans la catégorie des utilitaires transportant 7 personnes et plus, dont le Volkswagen Transporteur 7 Caravelle à 57 450 euros, le Volkswagen Multivan à 47 400 euros. Mais il peut également se confronter au Renault Trafic SpaceNomad à 59 500 euros, ou du Citroën Holidays à 53 790 euros.

Renault Trafic Escapade 170 ch dCI BVA 9 Iconic Budget







Coût d'achat







Bonus/malus







Consommation : données constructeur







Consommation : relevés Caradisiac







Courroie de distribution/chaîne







Cote attendue







Durée de la garantie







Fiabilité attendue/coût de réparations







Pratique







Qualité de la finition







Rangements







Modularité







Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)







Longueur maxi de chargement







Places AR : longueur aux jambes







Places AR : largeur aux coudes







Places AR : garde au toit







Plancher plat







Rapport prix/équipements







Aides à la conduite







Conduite (liaisons au sol)







Confort







Multimédia







Style intérieur







Style extérieur







Sur la route







Agrément moteur







Agrément boîte







Amortissement







Dynamisme







Emissions polluantes à l'usage







Insonorisation







Maniabilité







Performance







Position de conduite







Sécurité







Systèmes de sécurité







Visibilité périphérique







Note globale : 12,6 /20 Explication des critères de notation