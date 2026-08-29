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Essai

Le Renault Trafic Escapade est-il un van minimaliste ou un monospace à la défiscalisation maximaliste ?

Dans Loisirs / Voyages

Michel Holtz

7  

4. Renault Trafic Escapade : les notes

 

Le Renault Trafic Escapade est-il un van minimaliste ou un monospace à la défiscalisation maximaliste ?

Le Renault Trafic Escapade est évalué dans la catégorie des utilitaires transportant 7 personnes et plus, dont le Volkswagen Transporteur 7 Caravelle à 57 450 euros, le Volkswagen Multivan à 47 400 euros. Mais il peut également se confronter au Renault Trafic SpaceNomad à 59 500 euros, ou du Citroën Holidays à 53 790 euros.

Renault Trafic Escapade 170 ch dCI BVA 9 Iconic
Budget
  • 6.88
  • 6.88
  • 6.88
  • 6.88
  • 6.88
 
Pratique
  • 6.56
  • 6.56
  • 6.56
  • 6.56
  • 6.56
 
Rapport prix/équipements
  • 5.67
  • 5.67
  • 5.67
  • 5.67
  • 5.67
 
Sur la route
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
 
Sécurité
  • 6.5
  • 6.5
  • 6.5
  • 6.5
  • 6.5
 
Note globale : 12,6 /20
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