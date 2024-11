Rendez-vous mardi pour les premières images de l'essai de la nouvelle Mini 5 portes

Si pour les puristes, la Mini est avant tout une trois portes, cela fait désormais longtemps que le constructeur d'origine britannique, passé sous la coupe de BMW propose à ses clients une version 5 portes, plus adaptée aux familles.

Cette vocation se traduit bien évidemment par des dimensions plus conséquentes puisque notre Mini mesure dorénavant 4,04 m de long, soit des mensurations proches de la précédente génération. Par rapport à la version 3 portes, c'est 17 cm de plus dont une bonne partie est consacrée à l'empattement qui croît de 7 cm. Cela fait d'elle la Mini la plus grande, si l'on met bien évidemment de côté les Countryman et Aceman. Reste à savoir si cette dernière sera plus habitable?

À l'intérieur, pas de surprise, puisqu'on retrouve la désormais classique planche de bord des Mini avec une présentation relativement dépouillée. La plupart des commandes passe par l'immense écran multimédia circulaire de 24 cm de diamètre et bénéficie de la technologie OLED.

Sous le capot, il faudra choisir comme sur la Mini thermique à trois portes de laquelle elle dérive entre deux moteurs essence : un bloc turbo trois cylindres de 1,5 litres développant 156 chevaux sur la version Cooper C et un quatre cylindres turbo de 2,0 litres développant 204 chevaux sur la Cooper S. Notez que les deux versions disposent d’une boîte automatique.

Les tarifs de cette Cooper 5 portes commencent à partir de 30 500 €. Pour notre essai, nous aurons une version Cooper S, dont les prix débutent à 34 500 €.