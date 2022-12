Rénover sa voiture plutôt que la remplacer, une idée dans l’air du temps ?

Alors que la préservation des ressources de notre planète est, désormais, un enjeu majeur de notre société consumériste, produire des voitures neuves à tour de bras puis, au fil des années, les faire changer de propriétaires par le biais du marché de l’occasion pour finir par les détruire (heureusement en en recyclant une grande partie) semble aller à contre-courant.

Et si redonner un coup de neuf aux véhicules déjà en circulation était la solution pour mettre, en partie, fin à cette folie consumériste ? C’est ce que suggère Monika Dernai, responsable du développement durable au sein du groupe allemand BMW. Interviewée par le magazine britannique AutoExpress, elle confie : "Nous devons réellement réfléchir à prolonger la durée de nos voitures, se défaire du marché de l’occasion où nous vendons une voiture pour en racheter un autre, mais, pourquoi pas, choisir un véhicule et tout faire pour prolonger son cycle de vie."

Une idée séduisante sur le papier, mais qui met les constructeurs face à des défis majeurs, comme le confirme Monika Dernai. "Nous devons développer de nouvelles compétences en matière de pièces de rechange. Par exemple en concevant des voitures dont les sièges puissent être démontés et remplacés. De cette façon, une voiture d’occasion pourrait ressembler à une neuve."

Dans l’absolu, la quasi-totalité des pièces d’une voiture peut déjà être remplacée. Cette responsable de BMW semble donc plutôt évoquer des échanges fa cilités grâce à une conception repensée. En effet, installer une nouvelle planche de bord dans une voiture n’a rien d’une sinécure, cet élément n’étant, aujourd’hui, pas conçu pour faire l’objet d’un échange. Si ces propos ne semblent pas aller dans le sens des marques, qui ne manquent jamais de se targuer de battre de nouveaux records de production, ils semblent aller dans les sens de remarques glissées çà et là par certains responsables de grands groupes pour qui il ne faut désormais plus viser les volumes de vente, mais produire "mieux" (comprenez plus responsable et, surtout, plus rentable).

À une petite échelle, la lutte contre l’obsolescence des voitures à déjà débutée, principalement aux travers des mises à jour Over-The-Air. Celles-ci permettent sur de nombreux modèles récents, d’installer, sur un véhicule circulant depuis plusieurs mois ou années, les nouveaux logiciels dont disposent les autos fraîchement sorties de chaîne.