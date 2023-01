Rétromobile 2023 : l'Aventure Peugeot Citroën DS, un sacré numéro

On connaît enfin le programme des trois marques tricolores du groupe Stellantis au salon Rétromobile 2023. Et il sera dense. Via l’association l’Aventure Peugeot Citroën DS consacrée à la préservation et la promotion du patrimoine des trois marques, le groupe exposera un grand nombre de modèles de toutes les époques et de tous les genres. Avec un anniversaire à fêter : celui des 40 ans de la Peugeot 205 née en 1983.

La petite citadine française sera à l’honneur au salon avec l’exposition d’un exemplaire de la série spéciale Griffe datant de 1991, dotée du bloc 1,9 litre de 130 chevaux. Elle côtoiera une Peugeot 401 berline de 1934, une 401 coupé-transformable Eclipse de 1935, une 402 Légère (1938-1942), une Peugeot 403 cabriolet (1956-1961), une Peugeot 404 Coupé (1962-1968) et une 405 Mi16 Le Mans (1993). Pourquoi ? Parce que Peugeot y fera la promotion de sa toute nouvelle 408 et veut montrer la filiation avec les anciennes compactes familiales de la marque, pardi !

Chez Citroën, il y aura une C4. Pas la compacte actuelle de la marque aux chevrons non, une C4 Torpédo de 1929. Elle côtoiera une Traction Avant, une 2CV, une Mehari, une Ami6, une CX et plusieurs curiosités : une autochenille B2, l’incroyable concept-car C10 de 1956 et le fameux Concept-Char d’Asterix & Obélix L’empire du milieu.

Des Citroën DS et des DS

Chez DS enfin, il y aura une DS 21 Pallas de 1970 et une SM Prototype de 1973, en plus du concept-car DS E-Tense Performance et de la DS 9 360 Cristal Pearl. Ces trois stands se trouveront dans le hall 1 du salon.