Rétromobile 2023 : Renault 25 V6 Turbo Baccara, vrai fleuron français

Les constructeurs français et le haut de gamme, c’est quasiment fini. Même si DS continue de s’attaquer aux premium allemands avec ses grands modèles à la vocation luxueuse et que les marques tricolores pourraient revoir leur positionnement dans leurs années à venir avec le développement des voitures électriques, Peugeot, Renault et Citroën ont abandonné le créneau des grandes routières de luxe depuis longtemps.

Dans les années 80, pourtant, il y avait tout de même un certain prestige à rouler en Renault 25. Malgré une finition intérieure pas au niveau des Mercedes, des BMW ou des Audi de l’époque, cette grande berline au profil joliment dessiné pouvait compter sur une mécanique tout sauf ridicule : un V6 turbo de 2,5 litres développant 182 chevaux puis carrément 205 chevaux sur sa variante Baccara haut de gamme. Allant jusqu’à offrir le raffinement d’un amortissement piloté sur ses dernières versions, la Renault 25 s’est écoulée à près de 800 000 exemplaires jusqu’en 1992. Pas mal, pour une grande berline sur un segment réputé imprenable pour les Français !

Un exemplaire avec moins de 4 000 km au compteur

A l’occasion de sa vente aux enchères du 3 février 2023 à Rétromobile, Artcurial proposera un exemplaire de la Renault 25 V6 turbo Baccara datant de 1992. Il n’aurait parcouru que 3 780 kilomètres depuis sa livraison mais attention, Artcurial précise que l’auto n’a pas de carte grise. Un petit détail fâcheux sachant qu’elle est tout de même estimée entre 15 000 et 25 000€ d’après les experts d’Artcurial.