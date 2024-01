Rétromobile 2024 : le grand écart de Citroën

La marque la plus collectionnée au monde ne peut faire l’impasse sur un événement tel que le salon Rétromobile. C’est à l’Aventure Citroën et à plusieurs clubs que revient la mission d'y exposer plusieurs modèles.

Basse, élégante, accrochée à la route et abandonnant l’architecture propulsion, la Traction Avant était une révolution à l’époque, si bien qu’elle a autant séduit les hommes politiques que les gangsters. Le stand accueillera une 7A (sans doute la plus belle), la première version lancée en 1934. Avec son moteur de seulement 32 ch, elle ne peut être qualifiée de « dynamique » mais elle possède toutes les autres qualités d’une Traction.

Le modèle le plus connu de la marque, répondant au nom de... 2CV, fera le déplacement. Ce modèle iconique de la marque a été pensé avant la Seconde Guerre mondiale pour n’être commercialisé qu’en 1948. Le projet initialement nommé TPV (toute petite voiture) donnera naissance à un véritable phénomène dont la production ne s’arrêtera qu’en 1990. Au total, plus de cinq millions d’exemplaires sortiront des chaînes d’assemblage.

Ce fut un véritable choc lorsque Citroën présente la DS au salon de 1955. Suspension, freinage et direction à assistance hydraulique, et ligne novatrice susciteront un intérêt encore jamais vu pour une Citroën. Les débuts seront difficiles à cause d’un manque de fiabilité, mais cela n’empêchera pas la DS d’être commercialisée jusqu’en 1975 avec près de 1,5 million d’exemplaires produits.

Difficile de succéder à une auto telle que la DS, c’est pourtant la mission de la CX, commercialisée en 1974. Elle n’apporte pas autant d’innovations que le précédent haut de gamme, voire en propose moins à l’image des phares tournants qui sont abandonnés. Le style, tout en fluidité, est dû à Robert Opron qui a notamment dessiné la GS et la SM.

La Citroën LN est la première voiture conçue et fabriquée depuis le rachat de la marque par Peugeot. Elle est ainsi la cousine technique des Peugeot 104 et Talbot Samba. Sortie en 1976, elle est rejointe deux après par la LNA dont le "A" indiquerait "athlétique". Elle poursuivra sa carrière jusqu'en juillet 1986, date à laquelle sera lancée l'AX.

Le dernier modèle à contempler sera la SM. Après le rachat de Maserati par Citroën, la marque compte lancer une véritable GT. L’idée est de profiter au maximum de la technologie de la DS et de l’affubler d’une mécanique d’exception. Elle s’équipe alors d’un V6 2.7 de 170 ch au lancement en 1970, qui passera par la suite à 3.0 et 180 ch. Seulement, elle n’a pas connu le succès escompté avec un peu plus de 12 000 exemplaires écoulés, mais elle profite d’une véritable aura auprès des Citroënistes.