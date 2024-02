dailymotion Rétromobile 2024 - les bonnes affaires à moins de 25 000 € en vidéo : Jaguar XKR

C’est à TWR que l’on doit, indirectement, l’avènement de la Jaguar Xkr. En effet, TWR a proposé à Aston Martin de développer un nouveau coupé sur base de Jaguar XJS, ce qui a donné la DB7. Puis Ford, propriétaire des deux marques anglaises a intimé à Jaguar d’imiter TWR, débouchant sur la XK8. Magnifiquement dessinée mais un peu haute sur pattes en version standard, la Jag réalise tout le potentiel de son design en version R. Rabaissée et dotée de grandes jantes, elle suggère la puissance, mais aussi l’élégance et le raffinement. Sous le capot, la XKR bénéficie d’un V8 4,0 l à compresseur développant 375 ch, attelé à une boîte auto Mercedes à 5 rapports. Cela donne un coupé luxueux et capable de vous coller au siège (en cuir) dans un grondement doublé du miaulement du compresseur. Miam !

Voyageuse intercontinentale (250 km/h ? Quelle rigolade !), silencieuse et confortable, la XKR se voit légèrement repoudrée en 2000 (nouveaux boucliers), puis en 2004, quand son V8 passe à 4,2 l et 406 ch. Excellente surprise, la XKR se révèle très fiable, à condition d’avoir été bien entretenue, ce qui passe par des vidanges régulières, y compris de la boîte. Dans l’habitacle, quelques pépins électriques peuvent se manifester, mais sans être redoutables. L’exemplaire superbe que découvrons ici date de 2001, n’a connu qu’un seul propriétaire (en Suède), ne totalise que 71 500 km d’origine et dispose d’un historique complet. Mieux, il vient de bénéficier d’une révision incluant l’installation de quatre pneus neufs. Nous n’avons relevé aucun défaut ni sur la carrosserie, ni sur les jantes : la Jaguar a l’air neuf ! Surprise, le prix se révèle très raisonnable, à 25 000 €. Nous avons eu envie de repartir avec !

Check-list

- Tendeurs de chaîne

- Silentblocs de suspension

- Electricité

Les +

- Look exceptionnel

- Grosses performances

- Confort et luxe

Les –

- Habitacle étriqué

- Comportement sûr mais pataud

- Consommation