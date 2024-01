Rétromobile 2024 : où en est la Peugeot 205 GTI ?

L’année dernière lors de la vente aux enchères d’Artcurial au salon Rétromobile, il y avait eu de bonnes et de mauvaises surprises pour les collectionneurs de « youngtimers ». Une Renault 25 V6 Turbo, par exemple, a changé de propriétaire pour le prix délirant de 69 900€. A l’inverse, des modèles encore plus cotés et affichés à des prix très élevés n’ont pas trouvé preneur.

Cette année encore, les amateurs observeront avec curiosité le résultat de la vente d’Artcurial organisée dans le cadre du salon. On y trouvera certains modèles populaires dont la cote atteint des sommets, comme une 2CV Charleston au kilométrage réduit ou même des Citroën moins célèbres. Et on se demande aussi quel sera le prix atteint par cette jolie Peugeot 205 Gti rouge mise en vente à cette occasion.

Près de 50 000€ la 205 GTI 1,6 litre ?

N’affichant que 33 400 kilomètres au compteur, cet exemplaire de 1984 possède le moteur 1,6 litre de 105 chevaux et non pas le bloc de 1,9 litre arrivé un peu plus tard. La valeur estimée ? Entre 25 000 et 45 000€ d’après les experts d’Artcurial. Cette fourchette ne semble hélas pas trop fantaisiste au vu des prix affichés actuellement sur La Centrale pour d’autres exemplaires de la 205 GTI : entre 11 990 et 39 900€ selon l’état et le kilométrage, cette dernière valeur correspondant à un modèle de 1989 affichant 106 900 km au compteur.