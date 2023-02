La cote des vieilles Renault explose-t-elle ?

Le salon Rétromobile 2023 a été un succès mais la très belle vente organisée par Artcurial dans les allées du show a un peu déçu au niveau de ses têtes d’affiche. Ni la Ferrari 250 LM, ni la très belle Bugatti Atalante proposées par la maison de ventes aux enchères n’ont réussi à trouver preneur. Comme d’autres lots très attendus comme la Peugeot 205 Turbo 16, la Mercedes SLR Stirling Moss ou encore la Porsche Carrera GT, les offres faites n’ont pas atteint le minimum attendu. Cela n’empêche pas Artcurial de se satisfaire des 75% d’autos vendues parmi la très grosse collection exposée. Et des petites surprises.

Parmi ces surprises, les vieilles Renault s’en sortent admirablement bien. On ne parle pas des R5 Turbo et autres modèles qui s’arrachent souvent lors des ventes aux enchères les plus prestigieuses. Non, on parle de modèles moins réputés : alors que la Citroën Xantia Activa V6 n’a pas séduit, la très statutaire Renault 25 V6 Turbo Baccara a atteint un prix record. Estimée entre 15 000 et 25 000€ par les experts d’Artcurial, la grande berline française est finalement partie au prix de 69 600€ frais compris. Une somme qui excède la valeur de toutes les Renault neuves actuellement proposées au catalogue de la marque ! Son très faible kilométrage (3 780 km) a forcément joué, mais il s’agit là d’une somme impressionnante pour une auto de ce genre.

L’Espace a bien marché lui aussi

Le vieil Espace 1 de 1987, également proposé à la vente par Artcurial, a lui aussi atteint un prix étonnant : 15 496€ frais compris, alors que les estimations n’en attendaient pas plus de 10 000€. Alors que les autos de collection les plus chères de la planète peinent à convaincre les gens d’y investir des sommes folles, les « youngtimers » Renault sont peut-être en train de devenir de vraies valeurs refuge à côté des petites GTI des années 80.