Rétromobile 2025: la DS fête - dignement - ses 70 ans

Au centre du stand trône donc la DS « Ballons », qui illustre aussi l’affiche de Rétromobile cette année. Il s’agit de la re-fabrication d’une création publicitaire de 1959, réalisée à l’initiative de Claude Puech, qui dirigeait la propagande de la marque à l’époque. Il s’agissait de vanter les qualités de confort et de filtration de la suspension hydropneumatique qui constituait l’une des originalités de la DS, au même titre que son volant monobranche commandant une direction assistée, sa pédale de frein « champignon » actionnant des freins à disques, le tout habillé par une carrosserie au style inimitable signé Flaminio Bertoni.

Autour de la DS Ballons sont disposés plusieurs modèles illustrant les différentes évolutions de l’auto, le tout mis en lumière par les produits Mathieu Lustrerie. Cela va de la DS19 1956 à la DS 23 Pallas de 1975, l’un des derniers exemplaires fabriqués, en passant par le mythique cabriolet Chapron, qui présentait la particularité de coûter deux fois plus cher que la berline. Cela lui assura malgré tout une diffusion de 1 325 exemplaires, et fait aussi de lui une des voitures de collection les plus recherchées qui soient. En tout, 1,45 million d’exemplaires de la DS seront produits en 20 ans.

Parmi les DS historiques présentées :

• DS 19 « Ballons » écaille blonde - blanc carrare 1959 (construction GARAC 2024-2025),

• ID 19 berline bleu pacifique 1960

• DS 21 berline Pallas bleu Monte Carlo 1967

• DS 21 berline Pallas avec les phares tournants, rouge corsaire 1968

• DS 21 berline Pallas 1969, livrée inédite Cristal Pearl avec peinture bi-ton étendue noire sur le pavillon et le capot

• DS 21 berline Prestige noire 1972 (ex Michel Debré), issue de la Collection de L’Aventure DS,

• DS 23 ie berline Pallas brun scarabée 1975 (Collection de L’Aventure DS)