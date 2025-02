Rétromobile 2025 - La suspension hydraulique de Citroën à l'honneur sur le stand Youngtimers

Exemplaires de confort pour certains, source de haut-le-cœur pour d'autres, les suspensions hydrauliques (ou hydropneumatique pour ceux qui veulent mettre l'accent sur l'association de liquide et d'azote) de Citroën ont marqué leur époque. Inaugurées sur le train arrière de la Traction dans les années 1950, elles ont été installées sur les quatre roues de la DS qui a succédé et dont on fête, cette année, les 70 ans.

Pour rendre hommage à l'ingénieux système de la marque aux Chevrons, le Magazine Youngtimers (consacré aux "collectionnables" des années 1980 à 2000) a réuni tous les modèles qui ont suivi, ou presque, sur son stand.

Le majestueux coupé SM, très ancienne mais qui fait le lien avec les modèles "Young" lancés par la suite, en l'occurrence la populaire GS, la routière CX et ses descendantes XM et C6, la controversée BX, ici dans une livrée bleue Camargue qui ne l'est pas moins, ainsi que les familiales Xantia et C5, cette dernière n'étant exposée ici que dans sa deuxième et dernière génération, qui avait commencé à trahir la technologie maison en la réservant aux modèles les plus huppés ou aux options.

Ce n'était pourtant qu'un début, la marque ayant par la suite cédé à la tentation de revenir à des amortisseurs classiques, à butées hydrauliques dans le meilleur des cas, y compris sur les hauts de gamme.

Les modèles exposés sur le stand Youngtimers recèlent, par ailleurs, des particularités qui raviront le public, tant en termes de combinaisons de couleurs que de motorisations ou d'équipement, la palme revenant à la XM "Multimédia" qui, comme son nom l'indique, dispose d'un système informatique d'époque, forcément, à savoir une unité centrale d’ordinateur doté d'un lecteur de disquette dans le coffre, un téléphone GSM permettant l'accès à Internet via une antenne supplémentaire sur le toit, un clavier sans fil et un écran tactile à l'arrière.