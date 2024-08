Retrouvez-nous aujourd'hui pour découvrir en live l'Audi A3 berline restylée

La quatrième génération d’Audi A3 entame la seconde moitié de sa carrière avec un restylage marqué par l’arrivée de la nouvelle version Allstreet aux allures de SUV. Ce restylage concerne également les deux carrosseries existantes : la Sportback (5 portes) et la berline (4 portes avec coffre), cette dernière étant particulièrement prisée sur les marchés américains et chinois.

L’A3 berline partage de nombreux éléments avec la Sportback, notamment la face avant, le traitement des flancs et les feux arrière. La principale différence réside dans la partie arrière, avec une ligne de toit plongeante qui se termine sur une malle. Le porte-à-faux arrière s’étire également d’une bonne quinzaine de centimètres par rapport à la Sportback.

Ce millésime 2024 profite des mêmes évolutions discrètes que le reste de la gamme A3, avec une face avant légèrement revue, enrichie de quatre types de signatures LED au choix, ainsi qu’un bouclier redessiné et une calandre à la structure modifiée. Le modèle se pare aussi de nouvelles couleurs et de nouvelles jantes. Rien de révolutionnaire.

À l’intérieur, le constructeur a apporté quelques améliorations, mais elles sont tout aussi discrètes que celles de l’extérieur. Le design du levier de vitesse change, tout comme l’habillage des grilles d’aération. L’éclairage d’ambiance gagne de nouvelles zones de l’habitacle. Il y a désormais deux nouveaux ports USB-C de série à l’arrière. La voiture conserve son combiné d’instrumentation numérique ainsi que son écran tactile central de 10,1 pouces. Elle se veut toutefois plus connectée avec l’apparition d’un Audi Store et ses applications téléchargeables, ainsi que la possibilité pour le client d’acheter des options pour un mois, un an ou pour toujours (régulateur adaptatif, lecture des panneaux, navigation ou assistant des feux de route).

La nouvelle Audi A3 berline débute à 36 780 €

Vendue 565 € de plus que l’A3 Sportback, la berline bénéficie des mêmes motorisations. Elle accueille un nouveau bloc essence micro-hybride de 150 ch. Ce 1.5 TFSI (119 à 128 g/km), bien connu dans le groupe Volkswagen, devrait représenter la majorité des ventes. Il est accompagné par le 2.0 TDI de 150 ch (126 à 136 g/km), toujours au catalogue. L’entrée de gamme est assurée par le 1.0 TFSI 110 ch (119 à 127 g/km), lui aussi associé à un alterno-démarreur en 48 V et proposé à partir de 36 780 €. La version S3, équipée d’un 2.0 de 333 ch et d’une transmission quattro, est également disponible pour la berline. Elle est facturée 63 565 € et est assortie d’un malus de près de 35 000 €. D’ici la fin de l’année, l’A3 berline pourra recevoir deux autres motorisations hybrides rechargeables de 204 et 245 ch, capables d’afficher près de 130 km d’autonomie électrique avec une batterie de 25,7 kWh bruts.