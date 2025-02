Retrouvez-nous demain pour découvrir en live la nouvelle Mini Cabriolet

L’ère des cabriolets à prix abordable est bel et bien révolue puisqu’on ne compte plus que quelques modèles du genre aujourd’hui comme la Mazda MX-5 ou le Volkswagen T-Roc cabriolet. La survivante Mini Cabriolet passe justement à une « nouvelle » génération, arborant un design très proche de celui des Mini électriques (E) et thermiques (C) lancées il y a quelques mois. Son châssis est basé, comme pour les Mini thermiques actuelles, sur la plateforme de l’ancienne mouture. Mini a confirmé que cette nouvelle génération de cabriolet sera exclusivement commercialisée avec des motorisations thermiques.

En l’occurrence avec un 4 cylindres essence de 2.0 proposé en trois niveaux de puissance : 163 chevaux (Mini Cooper C), 204 chevaux (Mini Cooper S), et 231 ch pour la variante JCW. Il faudra compter 18 secondes pour enlever et remettre la capote à mécanisme électrique, désormais équipée d’un mode « toit ouvrant ». À l’intérieur, la planche de bord est bien identique à celle des dernières Mini avec la grande dalle tactile centrale circulaire et un design toujours aussi « frais ».

Comptez sur un prix de base de 33 450€ en finition classique avec le moteur de 163 chevaux et de 36 800€ pour celui de 204 chevaux. La variante JCW peut monter jusqu’à 44 670€ avec le pack XL. C’est cher malgré l'intégration des remises précédemment effectuées en concession dans le prix frontal, mais il n’existe plus aucune concurrente sur le marché automobile actuel.