Retrouvez-nous demain pour découvrir en live la nouvelle Opel Astra

La sixième et nouvelle génération d’Opel Astra est la cousine technique des Peugeot 308 et DS 4. La compacte allemande affiche sa propre personnalité et une allure plus agressive grâce au nouveau visage de la marque appelé « Vizor ». Ce dernier est un ensemble calandre-projecteurs de couleur noir. Il donne une allure originale à cette auto qui affiche aussi un épaulement large qui muscle la silhouette générale. Les proportions évoluent par rapport à sa devancière notamment grâce à la nouvelle plate-forme EMP2 du groupe Stellantis.

A bord, une large dalle regroupant l’instrumentation numérique et l’écran d’infodivertissement fait son apparition. Si la longueur stagne (4, 37 m), l’empattement, lui, augmente. L’habitabilité reste pourtant dans la moyenne de la catégorie comme nous avons pu le constater à l’occasion de notre premier match statique face à la Volkswagen Golf. Le volume de coffre lui est en bien dimensionné et grimpe à 422 litres, c’est près de 50 litres de mieux que son ancêtre! Ceci est valable pour les versions essence, car si vous choisissez un diesel, ce sera 377 litres à cause du réservoir d’ADBlue et pour l’hybride 305 litres seulement en raison de la présence des batteries.

L’Opel Astra propose un bon rapport prix/équipement avec des tarifs qui débutent à 23 150 €. Pour les motorisations, au lancement une seule motorisation hybride rechargeable de 180 ch, celle de 225 ch arrivera plus tard. L’entrée de gamme est assurée par un bloc essence 1.2 Turbo de 100 ch épaulé par un 1.2 Turbo de 130 ch, quant à l’unique bloc diesel, il affiche 130 ch. Cette auto est produite à Rüsselsheim en Allemagne. Retrouvez-nous dès demain en direct de Lisbonne pour découvrir en live la nouvelle Opel Astra.