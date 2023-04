Retrouvez-nous demain pour découvrir en live le nouveau Mercedes EQS SUV

Comme son nom l’indique le nouveau modèle de Mercedes reprend la base technique et le style de la berline, l’EQS, qu’il réinterprète à la sauce SUV. Cela se traduit par une garde au sol surélevée, des barres de toit et des jantes de gros diamètres, allant jusqu’à 22 pouces. Le tout est vendu à des tarifs nettement supérieurs puisque l’offre débute à 150 000 euros ! soit 14 000 € de plus à finition et motorisation équivalente par rapport à la limousine.

Long de 5, 13 mètres, l’EQS SUV peut embarquer jusqu’à sept personnes grâce à la présence de deux sièges supplémentaires. Deux motorisations et une transmission (4 roues motrices d’office) sont proposées au lancement. Le groupe motopropulseur 450 4Matic associe un moteur de 360 ch à une batterie d’une capacité utile de 108,4 kWh. Cette dernière accepte une puissance de charge maximale de 200 kW (DC) et confère au SUV une autonomie WLTP de 596 km.

La seconde, appelée 580 4Matic, fait grimper la puissance à 544 ch avec la même batterie. Elle offre une autonomie mixte de 595 km (WLTP). Le dernier-né de la marque à l’étoile se positionne frontalement face au Tesla Model X Plaid, affiché 141 990 €. Retrouvez-nous dès demain pour le découvrir en live.