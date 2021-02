Retrouvez-nous demain pour découvrir en live le nouveau Suzuki Across

L'Across est le fruit d'un partenariat entre Suzuki et Toyota. Les deux constructeurs japonais collaborent depuis mars 2019 pour produire et généraliser à grande échelle des véhicules électrifiés. L’intérêt pour Suzuki d‘introduire ce modèle est d’abaisser drastiquement les émissions de CO2 de sa gamme, lourdement pénalisée par l’Europe avec la taxe « 95 grammes ».

Ce SUV hybride rechargeable est le jumeau technique du Toyota Rav-4. Il se distingue simplement de son cousin grâce à une face avant revue matérialisée par une plus grande calandre hexagonale en nid d'abeille, des projecteurs effilés et un bouclier redessiné. Pour le reste, pas de changement. L'arrière et l'intérieur sont identiques. A bord, on retrouve notamment un écran central tactile de 9’’ compatible Android et CarPlay.

Sous le capot, même combat. L’Across reprend intégralement la chaîne de traction du RAV4, à savoir un quatre cylindres 2.5 essence de 185 ch associé à deux moteurs électriques (182 ch à l'avant et 54 ch à l'arrière) pour une puissance totale de 306 chevaux envoyée aux quatre roues via une boîte automatique E-CVT. Ces derniers sont alimentés par une batterie lithium-ion d'une capacité de 18,1 kW, montée sous le plancher. L’autonomie en tout électrique est de 75 km selon le cycle WLTP.

Le Suzuki Across est disponible à partir de 53 990€ en version 1ère Edition, très bien équipée. Jusqu’au 31 mars 2021, le constructeur offre une remise de 4 000 € pour ainsi bénéficier du bonus écologique, ce qui amène le prix final à 48 000 €. Retrouvez-nous dès demain en direct pour découvrir le nouveau Suzuki Across.