Retrouvez-nous demain pour découvrir en live le nouveau Volkswagen Caddy

Pour cette cinquième et nouvelle génération de Caddy, Volkswagen a mis les petits plats dans les grands offrant à la fois un design soigné et des technologies de pointe. La silhouette est certes toujours cubique, la fonction l’emportant sur la forme mais elle a été dynamisée et ce grâce à l’arrivée de la plateforme MQB. Le Caddy est plus bas, plus trapu et son regard gagne en caractère avec l’adoption d’un bouclier nid d’abeilles et de jantes 18'' au dessin inédit. C’est à l’arrière que l’on retrouve les plus grosses évolutions avec le passage à la verticale des optiques, rejoints par un jonc chromé qui passe sous le hayon.

On retrouve bien sûr, les deux portes latérales coulissantes mais ces dernières sont désormais électriques, tout comme le hayon qui donne accès à une soute digne d’un airbus. Tous sièges rabattus on dépasse aisément les 3 m3. L’intérieur est entièrement modulable avec toujours la banquette escamotable et les dossiers inclinables. Le caddy est aussi décliné en version maxi, entendez par là 7 places.

L’intérieur lui, n’a plus rien d’un utilitaire. Les tissus et les plastiques de très bonne facture cohabitent avec des technologies dernier cri. L’instrumentation numérique et l’écran multimédia de 10'' sont liés et forment un univers très moderne et presque immersif. Les commandes deviennent tactiles, l'éclairage intérieur passe au LED et le démarrage s'effectue dorénavant sans clé.

Sous le capot, aussi, il y a également du nouveau. Désormais, les moteurs diesels sont annoncés comme les plus propres du monde grâce à une double injection d’Adblue, sur le même principe que la nouvelle Golf GTD. Au lancement, la gamme se concentre sur le diesel avec deux variantes du 2.0 TDi proposé en 102 et 122 ch. Le 122 ch propose en option (2 300 €) une boîte double embrayage DSG 7 rapports. Il y aura par la suite un TDI de 75 ch en entrée de gamme. En essence, Volkswagen a prévu un TSI de 114 ch. Un hybride rechargeable est promis pour la suite.

Les prix sont dans l'ensemble élevés, mais l'équipement est généreux, avec plus de technologies que la concurrence. La série de lancement « 1st Edition » est mieux dotée que la finition de base tout en étant 800 € moins chère. Elle est facturée 28 600 €. Retrouvez-nous dès demain en direct de Paris pour découvrir le nouveau Volkswagen Caddy en live.