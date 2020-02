Retrouvez-nous jeudi 20 février pour découvrir en live le nouveau Volkswagen Caddy

Après avoir « teasé » sur le web avec quelques croquis, Volkswagen va lever le voile sur la cinquième et nouvelle génération de Caddy demain soir. Le caddy est un véhicule utilitaire concurrent du Renault Kangoo, il est également proposé en version « particulier ». Deux variantes sont généralement commercialisées, une courte et un longue pouvant embarquer jusqu’à 7 passagers.

Pour cette nouvelle version, Volkswagen promet une silhouette plus "sportive". Évidemment, cette dernière restera cubique, la fonction l’emportant sur la forme. Les flancs et le capot seront plus sculptés, les jantes plus grandes. La calandre sera affinée, avec dans son prolongement les optiques. À l'arrière, on aperçoit de grands feux verticaux sur ces premières images. Totalement inédit, le Caddy 5 sera à jour en matière d'équipements connectés et d'aides à la conduite. La version pour les particuliers pourra recevoir un grand toit en verre. La capacité de chargement est garantie similaire voire supérieure au modèle actuel qui dispose de 3,7 m3 au maximum.

Les Volkswagen Caddy en versions « particulier » et « utilitaire » seront exposés en première mondiale lors du prochain Salon de Genève du 5 au 15 mars 2020. Pour les découvrir en avant-première, retrouvez nous ici même dès demain.