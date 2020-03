Rolls-Royce annonce la Dawn Silver Bullet

En réponse à

Mêmes ficelles que la Bacalar chez Bentley, replâtrage inutile d'une base existante rendue "exclusive" par le bricolage (pas forcément "heureux" mais au moins bien exécuté) de 2-3 trucs, "justifiant" d'en demander 1 tarif vertigineux... et permettant surtout d'en dégager une marge plus que confortable.

Pas de capote là non plus ? En plus d'être très certainement inutile sur 1 plan design (ça ne pourra pourtant qu'être "mieux" que la concurrente Bacalar) c'est même pas "pratique"...