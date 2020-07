Rolls-Royce annonce la nouvelle Ghost

La firme britannique Rolls-Royce remplacera très bientôt sa trois volumes à succès Ghost. En attendant son intronisation en bonne et due forme, voici un dessin et un clip promotionnel diffusés par le constructeur sur Youtube et les réseaux sociaux.

D'après la communication officielle, cette nouvelle Rolls-Royce Ghost jouera la carte du minimalisme. Les plus observateurs noteront que l'esquisse fait immédiatement penser à un coupé contrairement à la version actuelle qui bénéficie d'une carrosserie de tricorps traditionnelle. Du côté des mesures, une longueur de 5,40 mètres semblable à celle de la génération sortante est attendue. Sa partie technique reposera d'après les bruits de couloir sur la plateforme dernier cri de la Phantom ce qui lui permettra d'adopter -et c'est une première- une mécanique hybride rechargeable. Le généreux V12 biturbo 6,75l sera sans doute maintenu au catalogue en parallèle afin de ne pas blesser les puristes.

Plusieurs prototypes de développements circulent depuis un moment sur la route en Allemagne. La présentation de cette Ghost aura lieu si tout se passe bien d'ici le début de l'automne.