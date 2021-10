Rolls Royce Ghost Black Badge : noir c'est noir

L'achat d'une Rolls-Royce est déjà un parcours assez particulier, permettant au client de personnaliser à peu près tout ce qu'il veut, en piochant dans un catalogue plus épais que l'ex annuaire téléphonique. Mais pour exister sur le segment de l'ultra luxe, il faut toujours proposer plus que la concurrence et se démarquer. C'est ainsi que Rolls-Royce ressort sa finition spéciale "Black Badge" sur la Ghost.

La peinture biton noire et bleue nécessite l'intervention de plusieurs peintres et carrossiers pour un résultat très "noir profond". Une ambiance de crépuscule que l'on retrouve dans l'habitacle, qui adopte une planche de bord parée de centaines de petites étoiles. Le carbone côtoie l'Alcantara et le bois dans un univers un peu plus "sportif" (toute proportion gardée, évidemment) que ce que l'on a pour habitude de voir chez Rolls-Royce.

Les spécificités ne s'arrêtent pas là puisque le V12 6.75 suralimenté gagne quelques chevaux pour passer à 600 équidés. Le constructeur anglais indique avoir aussi retouché l'amortissement, plus ferme, et la gestion de boite. Le tarif ? Il n'est pas communiqué, mais Rolls-Royce précise tout de même que le ticket d'entrée est à plus de 400 000 €. Et quand on connaît le prix et le nombre d'options chez "Rolls", on imagine que le demi million d'euros sera aisément dépassé.