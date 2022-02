Rolls Royce : le célèbre logo revu pour l'électrique

Savez-vous ce qu'est le Spirit of Ecstasy ? Non ? Pourtant, vous l'avez déjà vu, du moins en photo. Il s'agit de la célèbre silhouette qui fait face à la route au bout des capots des Rolls Royce. Cet emblème vient de fêter ses 111 ans, la marque l'ayant déposé le 6 février 1911. Le britannique a donc choisi ce moment anniversaire pour dévoiler la nouvelle version de la petite statuette.

Le Spirit of Ecstasy a été revu dans un but bien précis : s'adapter à la motorisation électrique. Le nouvel emblème va être inauguré par le premier modèle 100 % électrique de Rolls, le coupé Spectre, qui sera lancé en 2023. Puis il sera repris par les véhicules qui suivront, puisque Rolls va devenir une marque tout électrique dès la fin de cette décennie.

Le lien entre l'électrique et la nouvelle silhouette ? Cette dernière adopte une forme plus aérodynamique. Cela peut faire sourire, mais le changement a demandé 830 heures de travail, avec notamment des tests en soufflerie. La dame argentée viendra ainsi mieux fendre l'air sur ce qui est déjà promis comme la plus aéro des Rolls, avec un coefficient de traînée de 0,26.

Le corps de la dame est ainsi plus penché, grâce à des jambes fléchies. L'une d'elles est tendue vers l'avant pour mieux suggérer le dynamisme. La hauteur totale est réduite de 100,01 à 82,73 mm. La marque en profite pour corriger une erreur souvent faite : ce n'est pas une dame avec des ailes, il s'agit de sa robe prise dans le vent.