Route de nuit - 60 ans de Porsche 911 : lumières sur un anniversaire

Lustrier de son état, Régis Mathieu consacre une exposition à la Porsche 911 du 16 décembre au 22 janvier.

Le lieu est magique. Le maître de céans est un esthète. Régis Mathieu a développé son univers singulier autour des vestiges d’une ancienne fabrique d’ocre. Les bâtiments historiques ont gardé leur âme, leurs machineries anciennes, leurs colorations chaudes. Nous sommes à Gargas, un village du Vaucluse qui est le dernier d’Europe où l’ocre est encore exploitée.

Régis Mathieu exerce le métier rare de lustrier. Sa notoriété est internationale. Il assure la restauration de pièces venues de lieux aussi prestigieux que le château de Versailles ou le palais Farnèse de Rome, mais la lustrerie se charge aussi de la reconstruction de pièces anciennes et la création de modèles inédits réalisés sur ses propres dessins.

La marque Porsche constitue l’autre grande passion de Régis Mathieu. Lui-même collectionneur, il consacre une grande exposition à la Porsche 911 à l’occasion des soixante ans de la plus mythique des sportives. La 911 (qui se nommait alors 901) fit sa première apparition à Francfort en septembre 1963.

Plus d’une trentaine de voitures raconteront cette merveilleuse saga, des voitures de route et de compétition, des modèles célèbres et des trouvailles plus méconnues. On pourra admirer le tout premier modèle du millésime 1964 jusqu’à la génération 992 de 2022. Les séries limitées, comme le Speedster, la SC/RS ou la GT1 seront réunies dans ce décor fabuleux.

Les voitures sont mises en valeur par leur association avec les luminaires historiques ou contemporains qui jouent avec les contrastes, les contradictions, les géométries, les harmonies étonnantes.